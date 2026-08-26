Денисенко поцарапала свой Mercedes и показала реакцию мужа

Актриса показала повреждение авто

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Наталка Денисенко попала в неприятную ситуацию на дороге, но отреагировала на нее с юмором. На своей странице в инстаграме звезда поделилась видео, где она позировала возле поврежденного белого Mercedes. На переднем бампере и возле фары авто видны темные царапины и потертости.

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Вместо того чтобы расстраиваться из-за испорченной машины, Денисенко записала ролик, в котором эмоционально и смешно обратилась к своему второму мужу Юрию Ярошенко. Она начала перечислять его ласковые прозвища и комплименты прямо возле поврежденной машины.

«Мой любимый муж… Король викингов… Господин Президент Планеты Венера… Супермен моего сердца, Юрий Ярошенко», — с улыбкой произнесла актриса.

После этого в кадре появился и сам Юрий. Мужчина с улыбкой обнял и поцеловал жену возле автомобиля, продемонстрировав, что такие неприятности с авто не способны испортить им настроение.

«Да успокойся ты, любимая. Ну зачем эта сказка? Ой, Господи, вот такой сюрприз», — ответил на комплименты Юрий.