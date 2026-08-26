Фемили-лук у бассейна: Саша Бо с дочерью попозировали в одинаковых купальниках
Блогерша показала свой отдых на Закарпатье
Фемили-лук у бассейна: Саша Бо с дочерью попозировали в одинаковых купальниках instagram.com/sashaabo
Известная украинская блогерша Саша Бо (Александра Тарнавская) устроила семейный отдых в Закарпатской области. Поводом для семейной поездки стал день рождения ее отца.
Читай также: Горова сообщила о возвращении дочери в Украину и рассказала о ее бизнесе31-летняя звезда сети поделилась в инстаграме серией кадров, где показала, как она с родными проводит последние дни лета. На большинстве снимков Саша позировала у бассейна с 2-летней дочерью Верой в одинаковых образах. Звездная мама и ее младший ребенок выбрали купальники желтого оттенка.
На других фото знаменитость позировала вместе со вторым мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, двоими сыновьями от предыдущего брака с Игорем Пустовитом — 9-летним Данилом и 7-летним Евгением, а также с родителями во время вечеринки ко дню рождения.
«Последние дни лета проводим, как надо», — лаконично подписала публикацию Саша Бо.
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo
Саша Бо с семьей на отдыхе в Закарпатской области instagram.com/sashaabo