Гросу удивила схожестью своего сына с другим родственником

Алина Гросу сравнила свежую фотографию первенца с кадром из семейного архива.

Алина Гросу показала, насколько ее четырехмесячный сын Марк-Габриэль похож на ее младшего брата Михаила.

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Певица опубликовала в инстаграме свежее фото потомка и архивный кадр брата, на котором тот изображен совсем маленьким.

В подписи к фотографиям артистка отметила, что мальчики удивительно похожи. Настолько, что их можно перепутать. Алина поинтересовалась, действительно ли на этих кадрах изображены два разных человека.

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

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Алина Гросу стала матерью 17 апреля этого года. Сына она показывает, а вот его отца – нет. В СМИ предполагают, что исполнительница родила от российского актера Романа Полянского, с которым она начала отношения еще до полномасштабного вторжения.