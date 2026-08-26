Горова сообщила о возвращении дочери в Украину и рассказала о ее бизнесе

Наталья Горова несколько лет вместе с мужем жила в Польше

Автор: Коваленко Наталья

Горова повідомила про повернення доньки до України та розповіла про її бізнес instagram.com/gorovaya_irina

Дочь известной украинской продюсерки Ирины Горовой Наталия вместе со своим мужем-мусульманином Амиром Дибом вернулась жить в Украину после длительного пребывания в Польше.

Читай также: Звезда «Безумной свадьбы» Арам Арзуманян перенес операцию после травмы на сцене

Об изменениях в жизни старшего ребенка гендиректор музыкального лейбла POMITNI рассказала в инстаграм-сториз. Горовая опубликовала свежее фото с Наталией и призналась, что невероятно счастлива снова видеться с дочерью в любой момент.

Также звезда рассекретила, что 28-летняя Наталия присоединилась к предпринимательскому проекту своего мужа, однако детали не раскрыла.

«Как же я счастлива, что моя дорогая Наталия снова живет в Киеве! Такое счастье — видеться, когда захочешь, ходить друг к другу в гости и устраивать большие семейные застолья. А еще очень приятно наблюдать, как она присоединилась к своему мужу и вкладывает свои знания, силы и любовь в общее дело — такое важное для детей», — написала Ирина.

Напомним, что за границей девушка работала пиар-специалистом международной IT-компании.