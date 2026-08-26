Звезда «Безумной свадьбы» Арам Арзуманян перенес операцию после травмы на сцене

Актер показал фото из больничной палаты

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер Арам Арзуманян, известный по трилогии «Безумная свадьба», оказался в больнице. 41-летний артист вышел на связь с подписчиками в инстаграм-сториз и показал фото из больничной палаты после хирургического вмешательства.

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Арам опубликовал фото, где лежит в больничной койке с подносом с едой. Судя по снимку, операцию провели на ноге. Скорее всего, процедура потребовалась после серьезной травмы, которую Арзуманян получил недавно прямо во время игры в театральном спектакле.

«Операция прошла, теперь можно поесть», — лаконично подписал кадр актер, оставив подробности в тайне.

Это не первая профессиональная травма актера — в прошлом году он уже попадал в больницу после падения в оркестровую яму во время спектакля.