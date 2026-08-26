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Голливудская звезда Кэтрин Винник посетила в Киеве свадьбу украинского военного

Актриса опубликовала видео с церемонии

Автор: Коваленко Наталья
Голливудская звезда Кэтрин Винник посетила в Киеве свадьбу украинского военного
Голливудская звезда Кэтрин Винник посетила в Киеве свадьбу украинского военного instagram.com/katherynwinnick

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, прибывшая в Киев накануне Дня Независимости, стала гостьей на свадьбе украинского военного. Об этом она сообщила в своем инстаграме, опубликовав видео от «Армия Медиа».

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Звезда сериала «Викинги» попала на праздник благодаря случайной встрече. Она пришла на свадьбу военнослужащего Дмитрия, воюющего на одном из самых горячих направлений фронта, и его невесты.

На торжественном событии присутствовали побратимы жениха, среди которых были и защитники, недавно вернувшиеся из российского плена.

«Случайная встреча в Украине привела меня на свадьбу украинского солдата Дмитрия и его прекрасной невесты. Дмитрий воюет на одном из самых напряженных участков фронта. Среди гостей свадьбы были его побратимы, некоторые из которых только что вернулись из российского плена. Для меня честь быть свидетелем такого важного дня и праздновать их любовь», — поделилась впечатлениями Кэтрин.

В Украину актриса приехала в качестве амбассадора фандрейзинговой платформы UNITED24. Она приняла участие в мероприятиях ко Дню Независимости и во время одной из российских атак на Киев была вынуждена спускаться в укрытие.

Кэтрин родилась в Канаде в семье украинских эмигрантов из Галиции. Один из ее дедушек даже был сечевым стрельцом. До 8 лет актриса разговаривала исключительно на украинском языке.

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Теги:
шоу-бизнес, Кэтрин Винник

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