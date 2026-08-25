Ротару показалась на свежем фото, которое выставил ее гость

София Ротару и Сергей Перман снялись у певицы дома.

Сергей Перман – украинский продюсер и организатор концертов – побывал дома у Софии Ротару. Он снялся с артисткой в Киеве и поделился с подписчиками совместным фото.

Читай также: Ротару патриотично показалась с сыном в его 56-летие и День Независимости Украины

Как стало известно из публикации, встреча прошла 24 августа, в День Независимости Украины. Перман не стал уточнять, с какой целью посетил певицу.

Для фото представители шоу-биза позировали перед зеркалом. Продюсер делал самоснимок и одновременно обнимал улыбающуюся Ротару.

Фотография привлекла особое внимание из-за того, что София Ротару в последнее время нечасто появляется на публике, поэтому кадр дал возможность увидеть, как ныне выглядит 79-летняя исполнительница.

Публикацию Сергей Перман дополнил краткой подписью, в которой назвал певицу очаровательной и отметил дату и место встречи – 24 августа 2026 года, Киев.

instagram sergiiperman

В комментариях под фотографией пользователи начали активно обсуждать появление Ротару. Поскольку Перман разбирается в организации концертов, некоторые подписчики предположили, что их встреча может быть связана с потенциальным возобновлением концертной деятельности. В то же время многие просто оставили комплименты и отметили, что певица выглядит отлично.

С начала полномасштабного вторжения София Ротару не делала развернутых публичных заявлений по поводу войны. В то же время артистка, несмотря на периодические предположения о ее возможном выезде за границу, остается в Украине. В инстаграме она время от времени обращает внимание на российские атаки по Украине и поздравляет украинцев с праздниками.

Читай также: Влад Яма рассказал о своих заработках в Майами

Ранее София Ротару также показалась на совместном фото со своим единственным сыном.