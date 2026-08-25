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Джеджула рассекретил, какую профессию выбрал его сын от Димопулос

Где будет учится 17-летний Даниэль

Автор: Коваленко Наталья
Джеджула рассекретил, какую профессию выбрал его сын от Димопулос
Джеджула рассекретил, какую профессию выбрал его сын от Димопулос instagram.com/djedjula

Сын телеведущего Андрея Джеджулы и певицы Санты Димопулос решил получать высшее образование в Украине и уже с 1 сентября начнет обучение в вузе. О том, что 17-летний Даниэль определился со своей будущей профессией, его звездный папа рассказал в интервью проекту «Тур звездами».

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По словам Джеджулы, Даниэль будет учиться на юриста-международника. Сам Андрей также имеет образование по этой специальности. В выборе направления решающую роль сыграло знание иностранных языков. Парень в совершенстве владеет английским, изучает немецкий и испанский, а во время проживания с мамой в Дубае освоил разговорный арабский.

«Я понял, что он должен быть там, где нет математики, нет того, что может выбивать у него землю из-под ног. История, языки, все, что не связано с математикой, все гуманитарное — это его. Ему это нравится, у него это хорошо получается», — добавил Андрей.

Стоит отметить, что Даниэль уже третий год полноценно живет с отцом в Киеве в то время, как его мама и 6-летняя сестра София остаются в ОАЭ.

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Теги:
Андрей Джеджула, шоу-бизнес, дети звезд

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