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Звездный меланхолик: знаки зодиака, наиболее уязвимые для осенней хандры

Автор: Сайко Леся
Звездный меланхолик: знаки зодиака, наиболее уязвимые для осенней хандры
Звездный меланхолик: знаки зодиака, наиболее уязвимые для осенней хандры, magnific.com

Осенняя смена сезонов — время, когда уменьшение светового дня и похолодание у многих вызывают лёгкую хандру. Однако астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые из-за своей эмоциональной природы и чувствительности к внешним изменениям рискуют столкнуться с настоящим упадком сил и осенней депрессией.

Рак

Главный «водный» эмпат гороскопа крайне чувствителен к атмосфере вокруг. Осенью Рак склонно уходить в себя, переживать старые обиды и предаваться ностальгии. Серые дни провоцируют ощущение одиночества, даже если рядом есть близкие.

  • Как справиться: Добавьте в жизнь больше уютных ритуалов, обновляйте интерьер тёплыми деталями и избегайте самокопания.

Дева

Дева привыкла держать всё под контролем, но осень часто приносит хаос и сезонную усталость. Осознание того, что ресурсы организма снижаются, а запланированные задачи выполняются медленнее, может погрузить Дев в состояние тревожности и апатии.

  • Как справиться: Снизьте планку перфекционизма, освободите график от несрочных дел и заведите привычку регулярно отдыхать.

Весы

Осеннее равноденствие совпадает с сезоном Весов, однако падение солнечной активности сильно бьёт по их энергетическому балансу. Представители этого знака остро реагируют на отсутствие ярких эмоций и эстетики вокруг, сталкиваясь с эмоциональным выгоранием.

  • Как справиться: Наполняйте будни искусством, посещайте выставки, гуляйте в красивых парках и чаще общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют.

Рыбы

Склонные к меланхолии Рыбы осенью погружаются в фантазии и внутренние переживания еще сильнее. Нехватка солнца быстро перерастает у них в чувство безнадёжности и желание полностью изолироваться от окружающего мира.

  • Как справиться: Занимайтесь творчеством, соблюдайте режим сна и не отказывайтесь от легкой physical активности, чтобы стимулировать выработку эндорфинов.

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Теги:
гороскоп, астрология, астропрогноз, знаки зодиака

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