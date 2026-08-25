Джорджина Родригес официально усыновила старших детей Криштиану Роналду после свадьбы

Пара воспитывает пятерых детей

Автор: Коваленко Наталья

Новоиспеченная жена всемирно известного португальского футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес официально оформила опекунство и усыновила троих его старших детей. Это произошло через неделю после того, как пара тайно поженилась после 10 лет отношений.

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Как пишет The Mirror , юридический процесс усыновления прошел в строгой тайне, чтобы защитить приватность семьи. Официальное материнство оформлено на 16-летнего Криштиану-младшего (имя его биологической матери не разглашается), а также 9-летних близнецов Еву Марию и Матео, которые появились на свет с помощью суррогатного материнства. У пары также есть две общие дочери — 9-летняя Алана и 4-летняя Белла Эсмеральда.

Напомним, что Роналду и Родригес поженились 11 августа в своем доме в Португалии. На скромной церемонии присутствовали только дети и четверо свидетелей. Наряды от Gucci для новобрачных стали символической отсылкой к их первому знакомству в мадридском бутике бренда.