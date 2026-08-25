АфишаАфиша
Русский Українська

Джорджина Родригес официально усыновила старших детей Криштиану Роналду после свадьбы

Пара воспитывает пятерых детей

Автор: Коваленко Наталья
Джорджина Родригес официально усыновила старших детей Криштиану Роналду после свадьбы
Джорджина Родригес официально усыновила старших детей Криштиану Роналду после свадьбы instagram.com/cristiano

Новоиспеченная жена всемирно известного португальского футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес официально оформила опекунство и усыновила троих его старших детей. Это произошло через неделю после того, как пара тайно поженилась после 10 лет отношений.

Читай также: «Пою о тебе уже 33 года»: Зибров поздравил жену Марину с днем ​​рождения

Как пишет The Mirror, юридический процесс усыновления прошел в строгой тайне, чтобы защитить приватность семьи. Официальное материнство оформлено на 16-летнего Криштиану-младшего (имя его биологической матери не разглашается), а также 9-летних близнецов Еву Марию и Матео, которые появились на свет с помощью суррогатного материнства. У пары также есть две общие дочери — 9-летняя Алана и 4-летняя Белла Эсмеральда.

Напомним, что Роналду и Родригес поженились 11 августа в своем доме в Португалии. На скромной церемонии присутствовали только дети и четверо свидетелей. Наряды от Gucci для новобрачных стали символической отсылкой к их первому знакомству в мадридском бутике бренда.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Криштиану Роналду, дети звезд, Джорджина Родригес

Статьи по теме

Как правильно ходить на каблуках: Фреймут раскрыла главные правила этикета
Как правильно ходить на каблуках: Фреймут раскрыла главные правила этикета
Евровидение-2027: одна из стран бойкотирует песенный конкурс
Евровидение-2027: одна из стран бойкотирует песенный конкурс
Маша Ефросинина похвасталась музыкальными навыками сына-именинника
Маша Ефросинина похвасталась музыкальными навыками сына-именинника
Джеджула рассекретил, какую профессию выбрал его сын от Димопулос
Джеджула рассекретил, какую профессию выбрал его сын от Димопулос
Звездный меланхолик: знаки зодиака, наиболее уязвимые для осенней хандры
Звездный меланхолик: знаки зодиака, наиболее уязвимые для осенней хандры
Экс-учасница «ВИА Игры» Кожевникова показала архивные фото со своей свадьбы
Экс-учасница «ВИА Игры» Кожевникова показала архивные фото со своей свадьбы

Личность дня

День Независимости Украины-2026: как знаменитости поздравляют с 35-й годовщиной

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK