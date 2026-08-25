«Пою о тебе уже 33 года»: Зибров поздравил жену Марину с днем ​​рождения

Исполнитель показал романтическое фото с любимой

Автор: Коваленко Наталья

Народный артист Украины Павло Зибров трогательно поздравил свою жену Марину с днем рождения. В своем инстаграме певец посвятил любимой новый пост, который начал строчками из собственной песни, посвященной избраннице.

Читай также: «Стыдно было позвонить родителям»: Мишина вспомнила жестокость бывшего во время ее беременности

Исполнитель поблагодарил родителей жены за ее рождение, а также назвал Марину своим вдохновением. Зибров добавил, что его жена не только красивая, но и мудрая и справедливая. Певец пожелал Марине крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья и скорейшего мира в Украине, и с юмором добавил, что все остальное они обязательно купят на Бессарабском рынке.

Также он показал романтическое фото с именинницей. Марина позировала в белом платье в черный горошек, а Павло был одет в черную футболку-поло и белые брюки.

«Марина, Марина, любовь моя единственная, Тебя искал я долгих десять лет…» Вот так я пою о тебе уже 33 года. Моя любовь, моя дорогая Мариночка, поздравляю тебя с днем рождения! Прежде всего хочу поблагодарить твоих родителей за то, что подарили этому миру такую прекрасную девочку, которая стала моей женой, мамой нашей принцессы Дианы, моей музой, моим вдохновением и самым близким человеком. Ты невероятно красива — и не только внешне. В тебе есть та особенная красота, которая с годами становится только сильнее. Ты талантливая, мудрая, добрая, искренняя и очень сильная и справедливая женщина. Я горжусь тобой и каждый день благодарю судьбу за то, что именно ты рядом со мной. Я хочу пожелать тебе самого главного — крепкого здоровья, мира в Украине, спокойствия в душе и много счастливых лет, наполненных любовью. А все остальное мы обязательно купим на Бессарабском рынке! Купайся в счастье, тони в любви, пусть исполняются все твои мечты и желания. А я всегда буду рядом — поддерживать, обнимать, беречь и любить тебя. Я, Дианочка, Нана и Джесси обнимаем, целуем и желаем тебе самого счастливого дня рождения, моя Мариночка!», — обратился к жене Зибров.