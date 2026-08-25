Оксана Билозир откровенно рассказала о сложностях в браке с Игорем Билозиром

Певица призналась, что ее не устраивало в быту

Автор: Коваленко Наталья

Народная артистка Украины Оксана Билозир поделилась воспоминаниями о 20-летних отношениях и 14 годах официального брака с легендарным композитором Игорем Билозиром. В интервью Славе Демину певица честно рассекретила, почему ей было сложно делить общий быт с мужем.

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По словам исполнительницы, главные разногласия возникали из-за разного видения семейного уюта. Билозир призналась, что стремилась к спокойствию, в то время как ее муж был чрезвычайно открыт к людям и постоянно приводил домой компании друзей.

«Тяжело почему — потому что он был человеком мира. Он не был человеком семьи. Для него семья — это означало привести друзей и дальше продолжать жить с миром. Мир, который он приносил в семью. У нас не было какого-то такого закрытого жизненного пространства, куда никто не мог заходить», — поделилась певица.

Оксана и Игорь Билозиры youtube.com/@SlavaDomin

Несмотря на бытовые проблемы, в семье царили любовь и уважение. Оксана отметила, что они с Игорем работали как полноценные партнеры и вместе создавали творческое наследие, а не делили обязанности на «домашние» и «профессиональные».

«Как-то мы считались. Нельзя сказать, что я была у него никто. Он меня любил, считался со мной. Мы вместе творили то, что потом совместно приобрели. Не было так, что я сидела дома и варила еду, а Игорь где-то там работал, зарабатывал деньги. Мы вместе это делали в партнерстве и с любовью», — подытожила артистка.

Роман артистов начался еще в 1970 году, а в брак они вступили в 1977-м. В 1982 году у пары родился сын Андрей. Супруги окончательно развелись в 1992 году.