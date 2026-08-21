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Алисса Милано вспомнила, как попала в психбольницу из-за послеродовой тревоги

Актриса рассказала о проблемах с психическим здоровьем после рождения ребенка

Автор: Коваленко Наталья
Алисса Милано вспомнила, как попала в психбольницу из-за послеродовой тревоги
Алисса Милано вспомнила, как попала в психбольницу из-за послеродовой тревоги
Getty Images

Голливудская актриса Алисса Милано снова откровенно заговорила о пережитом послеродовом расстройстве. Поводом для этого стал резонансный судебный процесс в США над Линдси Кленси — матерью, которую обвиняют в убийстве троих своих детей из-за возможного послеродового психоза.

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Чтобы привлечь внимание общества к ментальному здоровью матерей, 53-летняя звезда сериала «Зачарованные» переиздала свое эссе 2018 года в Substack, подчеркнув, что хотя ее послеродовая тревога и психоз — это разные состояния, крик женщин о помощи нельзя игнорировать.

Актриса подробно поделилась своим опытом после рождения сына Майло в 2011 году. Этой беременности предшествовал выкидыш, поэтому рождение сына было долгожданным. Однако из-за вынужденного кесарева сечения и задержки грудного молока Алиссу накрыло чувство вины. Знаменитости казалось, что она разочаровала ребенка и не состоялась как мать.

После возвращения на работу звезда ежедневно преодолевала панические атаки. По дороге на съемки она представляла самые страшные сценарии гибели малыша, а после 16-часовых рабочих смен ее накрывал дикий ужас.

Однажды, в два часа ночи, Милано самостоятельно приехала в приемное отделение и попросила о помощи. В государственной психиатрической клинике она провела три дня.

Актриса подчеркнула, что ей помогли специалисты, поскольку у нее была финансовая возможность и страховка. Однако ее беспокоит судьба тысяч женщин, которые оказываются без поддержки и доступа к качественной медицине в критические моменты.

Сегодня сыну Алиссы Милано и ее мужа Дэвида Баглиари Майло уже 14 лет, также супруги воспитывают 11-летнюю дочь Элизабеллу.

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Теги:
Зачарованные, шоу-бизнес, Алисса Милано

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