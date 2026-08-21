Голливудский актер Лиев Шрайбер посетил Соломенский район Киева после обстрела

Кинозвезда призвал предоставить Украине системы Patriot

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известный американский актер Лиев Шрайбер во время своего очередного визита в Киев посетил Соломенский район, который недавно подвергся большим разрушениям в результате очередной российской атаки.

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В ролике, который фандрейзинговая платформа UNITED24 опубликовала 20 августа в инстаграме, звезда сериала «Идеальная пара» осматривал поврежденные жилые дома и школу и делился впечатлениями от увиденного.

Шрайбер подчеркнул, что эти разрушения являются неопровержимым доказательством того, что Россия сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру и наносит удары по мирному населению. Он призвал страны-партнеры, в первую очередь США, предоставить Украине все необходимые системы для защиты неба от ракет.

«Противовоздушная оборона жизненно необходима. Ранее Америка предоставляла эту помощь. Надеюсь, мы сможем снова возобновить и запустить эту программу», — отметил Шрайбер.

Напомним, что Лиев поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, участвует в гуманитарных проектах и уже неоднократно посещал украинские города.