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Голливудский актер Лиев Шрайбер посетил Соломенский район Киева после обстрела

Кинозвезда призвал предоставить Украине системы Patriot

Автор: Коваленко Наталья
Голливудский актер Лиев Шрайбер посетил Соломенский район Киева после обстрела
Голливудский актер Лиев Шрайбер посетил Соломенский район Киева после обстрела
Getty Images

Всемирно известный американский актер Лиев Шрайбер во время своего очередного визита в Киев посетил Соломенский район, который недавно подвергся большим разрушениям в результате очередной российской атаки.

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В ролике, который фандрейзинговая платформа UNITED24 опубликовала 20 августа в инстаграме, звезда сериала «Идеальная пара» осматривал поврежденные жилые дома и школу и делился впечатлениями от увиденного.

Шрайбер подчеркнул, что эти разрушения являются неопровержимым доказательством того, что Россия сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру и наносит удары по мирному населению. Он призвал страны-партнеры, в первую очередь США, предоставить Украине все необходимые системы для защиты неба от ракет.

«Противовоздушная оборона жизненно необходима. Ранее Америка предоставляла эту помощь. Надеюсь, мы сможем снова возобновить и запустить эту программу», — отметил Шрайбер.

Напомним, что Лиев поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, участвует в гуманитарных проектах и уже неоднократно посещал украинские города.

 

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Теги:
Лиев Шрайбер, шоу-бизнес, визит в Украину

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