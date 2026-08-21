«Лучший выбор в жизни»: жена Андрея Рыбака поздравила его с годовщиной свадьбы

Алина Смирнова поделилась кадрами с романтической фотосессии

Автор: Коваленко Наталья

Звезда проектов «Лига смеха» и «Холостячка» Андрей Рыбак и его жена, модель Алина Смирнова, отпраздновали годовщину свадьбы.

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По случаю 4-летия брака любимая юмориста опубликовала на своей странице в инстаграме серию трогательных и романтичных кадров, сделанных на берегу реки.

Андрей выбрал для фотосессии светло-голубую рубашку и белые брюки, а Алина позировала в атласном платье голубого оттенка с эффектным вырезом на спине и шлейфом. На некоторых снимках она дополнила свой образ длинной белой накидкой.

«20.08.2022. С годовщиной свадьбы нас! 4 года назад мы сказали друг другу "да". И это было лучшим выбором в нашей жизни. И что бы ни происходило в этом безумном мире, мы есть друг у друга и любим только крепче», — написала под фото Алина.

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa

Андрей Рыбак и Алина Смирнова отпраздновали 4-летие брака instagram.com/rybak.alinaa