АфишаАфиша
Русский Українська

Брайан Хикерсон сделал первое заявление после смерти Хейден Панеттьер

Скандальный экс-бойфренд актрисы дал комментарий через своего адвоката

Автор: Коваленко Наталья
Брайан Хикерсон сделал первое заявление после смерти Хейден Панеттьер
Брайан Хикерсон сделал первое заявление после смерти Хейден Панеттьер
Getty Images

Бывший избранник голливудской актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон сделал свое первое публичное заявление после ее внезапной смерти в возрасте 36 лет.

Мужчина через своего представителя предоставил краткий комментарий для СМИ. Так, адвокат Хикерсона Слоун Эллис в заявлении для издания TMZ выразила официальную позицию Брайана относительно расследования обстоятельств трагедии.

Читай также: Дочь Поляковой рассказала о своей состоянии после ДТП

«Гибель Хейден остается предметом расследования, и важно дать этому процессу завершиться. Полиция подтвердила отсутствие признаков насильственной смерти. Из уважения к близким Хейден и следствию дальнейших комментариев не будет», — сказал юрист.

Хикерсон и его брат находились в доме, когда прибыла служба 911. Именно Брайан передал правоохранителям пакет с лекарствами, которые принимала актриса. Аудиозаписи вызова свидетельствуют, что медики реагировали на остановку сердца, вызванную передозировкой.

Судмедэкспертиза подтвердила отсутствие следов травм, однако расследование продолжается с участием Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Хикерсон и Панеттьер были вместе с 2018 года. За это время его неоднократно задерживали за домашнее насилие, а в 2021 году он отбыл 45 дней заключения за нанесение телесных повреждений.

До отношений с Брайаном Хейден была обручена с украинским боксером Владимиром Кличко, от которого в 2014 году родила дочь Кайю-Евдокию.

Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон
Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Хейден Панеттьер, смерть звезд

Статьи по теме

Внук Ротару сменил стиль и псевдоним, который ассоциировался с российским певцом
Внук Ротару сменил стиль и псевдоним, который ассоциировался с российским певцом
Гленн Клоуз спустя 26 лет повторила свой культовый образ Круэллы де Виль
Гленн Клоуз спустя 26 лет повторила свой культовый образ Круэллы де Виль
Голливудский актер Лиев Шрайбер посетил Соломенский район Киева после обстрела
Голливудский актер Лиев Шрайбер посетил Соломенский район Киева после обстрела
«Лучший выбор в жизни»: жена Андрея Рыбака поздравила его с годовщиной свадьбы
«Лучший выбор в жизни»: жена Андрея Рыбака поздравила его с годовщиной свадьбы
Звезда «Сумерок» Тейлор Лотнер с женой устроили вечеринку в честь будущего ребенка
Звезда «Сумерок» Тейлор Лотнер с женой устроили вечеринку в честь будущего ребенка
Дочь Поляковой рассказала о своей состоянии после ДТП
Дочь Поляковой рассказала о своей состоянии после ДТП

Личность дня

Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK