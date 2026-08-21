Брайан Хикерсон сделал первое заявление после смерти Хейден Панеттьер

Скандальный экс-бойфренд актрисы дал комментарий через своего адвоката

Автор: Коваленко Наталья

Бывший избранник голливудской актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон сделал свое первое публичное заявление после ее внезапной смерти в возрасте 36 лет.

Мужчина через своего представителя предоставил краткий комментарий для СМИ. Так, адвокат Хикерсона Слоун Эллис в заявлении для издания TMZ выразила официальную позицию Брайана относительно расследования обстоятельств трагедии.

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«Гибель Хейден остается предметом расследования, и важно дать этому процессу завершиться. Полиция подтвердила отсутствие признаков насильственной смерти. Из уважения к близким Хейден и следствию дальнейших комментариев не будет», — сказал юрист.

Хикерсон и его брат находились в доме, когда прибыла служба 911. Именно Брайан передал правоохранителям пакет с лекарствами, которые принимала актриса. Аудиозаписи вызова свидетельствуют, что медики реагировали на остановку сердца, вызванную передозировкой.

Судмедэкспертиза подтвердила отсутствие следов травм, однако расследование продолжается с участием Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Хикерсон и Панеттьер были вместе с 2018 года. За это время его неоднократно задерживали за домашнее насилие, а в 2021 году он отбыл 45 дней заключения за нанесение телесных повреждений.

До отношений с Брайаном Хейден была обручена с украинским боксером Владимиром Кличко, от которого в 2014 году родила дочь Кайю-Евдокию.