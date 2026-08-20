Саливанчук в мокром платье на голую грудь искупалась в Днепре

Анна Саливанчук добавила свежие горячие фотографии в свой блог.

Анна Саливанчук, недавно отметившая 41-летие, продолжает делиться со поклонниками яркими кадрами. Если недавно она снялась на фоне Днепра, то на этот раз устроила атмосферную фотосессию прямо в реке.

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Для позирования актриса выбрала белое платье и вошла в воду. Во время купания ткань намокла и стала полупрозрачной, подчеркнув формы Саливанчук. Фотографировалась публичная деятельница на фоне вечернего неба и воды.

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

Анна также поделилась размышлениями о принятии себя и праве выбирать собственную жизнь. Она подчеркнула, что человек может пересматривать свои решения, начинать новые дела в любом возрасте, менять взгляды и не отвечать чужим ожиданиям.

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По словам Саливанчук, иногда важнейшим решением становится разрешение оставаться собой и проживать жизнь по-своему.