Холли Берри в прозрачном купальнике показала отдых с женихом на яхте
Звезда фильма Готика до сих пор делится впечатлениями от встречи своего 60-летия.
Холли Берри, которой недавно исполнилось 60 лет, поделилась красочными фотографиями с празднования юбилея. День рождения знаменитость провела на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо вместе с женихом – 56-летним музыкантом Ван Хантом.
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Подборку кадров Берри опубликовала на фотохостинге. Для части снимков актриса позировала в купальнике в разных местах, продемонстрировав стройную фигуру. Также она примерила несколько стильных летних образов.
Холли и Ван вместе отдохнули на яхте, купались в бассейне и нежно обнимались перед камерой. Актриса также показала моменты праздничного ужина под открытым небом.
Свое сообщение Берри посвятила воспоминаниям о юбилее. Она отметила, что некоторые впечатления остаются с человеком навсегда и что этот день рождения стал для нее особенным и незабываемым.
Поклонники традиционно засыпали актрису комплиментами за привлекательную фигуру.
О помолвке Холли Берри и Ван Ханта стало известно в феврале. Пара регулярно проводит время вместе и делится романтическими моментами со своих путешествий.
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У актрисы двое детей – 18-летняя дочь Нала от бывшего партнера Габриэля Обри и 12-летний сын Масео от экс-мужа Оливье Мартинеса.