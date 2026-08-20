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Холли Берри в прозрачном купальнике показала отдых с женихом на яхте

Звезда фильма Готика до сих пор делится впечатлениями от встречи своего 60-летия.

Автор: Дмитрий Сыч
Холли Берри в прозрачном купальнике показала отдых с женихом на яхте
Холли так хорошо отгуляла юбилей, что до сих пор остается под впечатлением
instagram halleberry

Холли Берри, которой недавно исполнилось 60 лет, поделилась красочными фотографиями с празднования юбилея. День рождения знаменитость провела на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо вместе с женихом – 56-летним музыкантом Ван Хантом.

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Подборку кадров Берри опубликовала на фотохостинге. Для части снимков актриса позировала в купальнике в разных местах, продемонстрировав стройную фигуру. Также она примерила несколько стильных летних образов.

Холли и Ван вместе отдохнули на яхте, купались в бассейне и нежно обнимались перед камерой. Актриса также показала моменты праздничного ужина под открытым небом.

Свое сообщение Берри посвятила воспоминаниям о юбилее. Она отметила, что некоторые впечатления остаются с человеком навсегда и что этот день рождения стал для нее особенным и незабываемым.

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

Поклонники традиционно засыпали актрису комплиментами за привлекательную фигуру.

О помолвке Холли Берри и Ван Ханта стало известно в феврале. Пара регулярно проводит время вместе и делится романтическими моментами со своих путешествий.

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У актрисы двое детей – 18-летняя дочь Нала от бывшего партнера Габриэля Обри и 12-летний сын Масео от экс-мужа Оливье Мартинеса.

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Теги:
фото, купальники, отдых, Холли Берри, актриса, яхта, шоу-бизнес, фото в купальнике, отдых за границей

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