Роман актрисы с музыкантом Role Model продлился всего несколько месяцев

Автор: Коваленко Наталья

Снова холостячка: Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассталась с бойфрендом

Известная американская актриса Дакота Джонсон и инди-исполнитель Role Model (настоящее имя — Такер Пилсбери) больше не вместе. Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщило, что пара тайно завершила отношения.

Читай также: Дакоту Джонсон застукали за поцелуями с новым бойфрендом

О романе 36-летней звезды «Пятидесяти оттенков серого» и 29-летнего музыканта стало известно в конце 2025 года.

Источники отмечают, что бывшие влюбленные расстались «некоторое время назад», однако не разглашают точную дату или причины. Еще весной их отношения описывали как «очень гармоничные».

Новость о разрыве появилась почти сразу после выхода альбома артиста Chuck Timely & the Hourglass. В треке «Love I You» есть забавное аудио с голосом Дакоты.

Для Дакоты Джонсон эти отношения стали первыми серьезными после завершения многолетнего романа с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.