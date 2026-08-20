АфишаАфиша
Русский Українська

Снова холостячка: Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассталась с бойфрендом

Роман актрисы с музыкантом Role Model продлился всего несколько месяцев

Автор: Коваленко Наталья
Снова холостячка: Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассталась с бойфрендом
Снова холостячка: Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассталась с бойфрендом
Getty Images

Известная американская актриса Дакота Джонсон и инди-исполнитель Role Model (настоящее имя — Такер Пилсбери) больше не вместе. Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщило, что пара тайно завершила отношения.

Читай также: Дакоту Джонсон застукали за поцелуями с новым бойфрендом

О романе 36-летней звезды «Пятидесяти оттенков серого» и 29-летнего музыканта стало известно в конце 2025 года.

Источники отмечают, что бывшие влюбленные расстались «некоторое время назад», однако не разглашают точную дату или причины. Еще весной их отношения описывали как «очень гармоничные».

Новость о разрыве появилась почти сразу после выхода альбома артиста Chuck Timely & the Hourglass. В треке «Love I You» есть забавное аудио с голосом Дакоты.

Для Дакоты Джонсон эти отношения стали первыми серьезными после завершения многолетнего романа с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Дакота Джонсон, шоу-бизнес, расставания звезд, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Наследство Хейден Панеттьер: какие права будет иметь ее 11-летняя дочь от Владимира Кличко
Наследство Хейден Панеттьер: какие права будет иметь ее 11-летняя дочь от Владимира Кличко
Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании
Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании
Дорофеева в бикини и мини показала свое окончание лета
Дорофеева в бикини и мини показала свое окончание лета
«Мисс Вселенная-Украина» Апанасенко снялась с 2-летней дочерью в цветочных луках
«Мисс Вселенная-Украина» Апанасенко снялась с 2-летней дочерью в цветочных луках
Оплакивала его еще при жизни: Сандра Буллок впервые рассказала о потере любимого
Оплакивала его еще при жизни: Сандра Буллок впервые рассказала о потере любимого
Кулинарный апокалипсис: 3 знака зодиака, которым лучше заказать доставку
Кулинарный апокалипсис: 3 знака зодиака, которым лучше заказать доставку

Личность дня

Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK