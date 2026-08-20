Снова холостячка: Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассталась с бойфрендом
Роман актрисы с музыкантом Role Model продлился всего несколько месяцев
Известная американская актриса Дакота Джонсон и инди-исполнитель Role Model (настоящее имя — Такер Пилсбери) больше не вместе. Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщило, что пара тайно завершила отношения.
Читай также: Дакоту Джонсон застукали за поцелуями с новым бойфрендомО романе 36-летней звезды «Пятидесяти оттенков серого» и 29-летнего музыканта стало известно в конце 2025 года.
Источники отмечают, что бывшие влюбленные расстались «некоторое время назад», однако не разглашают точную дату или причины. Еще весной их отношения описывали как «очень гармоничные».
Новость о разрыве появилась почти сразу после выхода альбома артиста Chuck Timely & the Hourglass. В треке «Love I You» есть забавное аудио с голосом Дакоты.
Для Дакоты Джонсон эти отношения стали первыми серьезными после завершения многолетнего романа с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.
Dakota Johnson and Role Model in Los Angeles, California. pic.twitter.com/zkcT6qqOcd— 21 (@21metgala) April 4, 2026