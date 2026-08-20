Кто унаследует миллионное состояние покойной актрисы

Автор: Коваленко Наталья

Наследство Хейден Панеттьер: какие права будет иметь ее 11-летняя дочь от Владимира Кличко x.com/haydenpanettier

После внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьер в 36-летнем возрасте возникло немало вопросов относительно того, кто унаследует ее имущество и будущие роялти за участие в популярных фильмах и сериалах. Поскольку звезда не состояла в официальном браке, главной претенденткой на наследство является ее 11-летняя дочь Кайя-Евдокия, которую она родила в 2014 году от украинского боксера Владимира Кличко.

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Юридические эксперты разъяснили для издания People возможные сценарии развития событий. Юристы отмечают, что решающую роль будет играть наличие завещания или трастового фонда.

Если Панеттьер заблаговременно оформила траст, имущество перейдет к распорядителю, который будет управлять финансами в интересах дочери до достижения ею совершеннолетия или другого определенного возраста. Траст также позволяет избежать публичности и судебных тяжб.

Если завещания нет, по законам штата Калифорния, все имущество, наличные, недвижимость и интеллектуальные права автоматически переходят дочери. Однако, поскольку Кайя является несовершеннолетней, суд Калифорнии должен назначить опекуна над ее финансовыми активами.

Несмотря на то, что девочка живет с отцом в Европе и он имеет полную опеку над ребенком, контроль над ее американским наследством будет решаться отдельно. Владимир Кличко является первым кандидатом на роль опекуна наследственного имущества, хотя родители Панеттьер теоретически также могут подать ходатайство в суд.

Выплаты за повторные показы сериалов, роялти от мемуаров и права на использование образа актрисы будут продолжать поступать на счета наследства или траста под контролем назначенного опекуна.

Если финансы будут подчинены судебной опеке, Кайя-Евдокия получит полный доступ к состоянию матери после достижения 18 лет.

Напомним, что 16 августа Хайден Панеттьер нашли без сознания в ее доме. Медикам, прибывшим на вызов 911, не удалось реанимировать актрису.