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Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании

Звезда сцены засветила фигуру в купальнике во время отдыха

Автор: Коваленко Наталья
Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании
Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании instagram.com/kola__official

Популярная украинская певица KOLA порадовала поклонников снимками с отдыха. Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте подборку кадров, сделанных в Испании.

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KOLA позировала на пляже на фоне скал. Исполнительница хитов «Чи разом?» и «Біля серця» стояла босиком на песке в светлом купальнике с золотистыми металлическими элементами. Ее летний образ дополняют стильные солнцезащитные очки в прямоугольной оправе и цепочки на шее, одна из которых в виде трезубца.

«Барселона», — лаконично подписала KOLA, добавив эмодзи в виде сердца.

KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official

KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official

KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official

KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official

KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official

KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official

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Теги:
Испания, шоу-бизнес, фото в купальнике, KOLA

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