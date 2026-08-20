Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании
Звезда сцены засветила фигуру в купальнике во время отдыха
Певица KOLA запостила фото в бикини с пляжа в Испании instagram.com/kola__official
Популярная украинская певица KOLA порадовала поклонников снимками с отдыха. Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте подборку кадров, сделанных в Испании.
Читай также: «Мисс Вселенная-Украина» Апанасенко снялась с 2-летней дочерью в цветочных лукахKOLA позировала на пляже на фоне скал. Исполнительница хитов «Чи разом?» и «Біля серця» стояла босиком на песке в светлом купальнике с золотистыми металлическими элементами. Ее летний образ дополняют стильные солнцезащитные очки в прямоугольной оправе и цепочки на шее, одна из которых в виде трезубца.
«Барселона», — лаконично подписала KOLA, добавив эмодзи в виде сердца.
KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official
KOLA в бикини instagram.com/kola__official