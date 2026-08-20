«Мисс Вселенная-Украина» Апанасенко снялась с 2-летней дочерью в цветочных луках

Модель поздравила наследницу с днем ​​рождения

Автор: Коваленко Наталья

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная Украина-2022» Виктория Апанасенко отпраздновала 2-й день рождения своей дочки Эмилии. По этому случаю 32-летняя модель устроила милую фотосессию с именинницей.

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На своей странице в инстаграме Апанасенко опубликовала кадры, где она и Эмилия позировали в цветочных платьях среди воздушных шаров и игрушек.

В подписи модель призналась, что рождение дочери кардинально изменило ее жизнь. Звезда поделилась болью многих украинских родителей, отметив, как тяжело растить ребенка среди слов «тревога» и «взрыв».

«Два года, как в моем телефоне тысячи твоих фото. Как я могу не услышать будильник, но просыпаюсь от одного твоего движения, как слово «мама» стало самым нежным и ответственным в моей жизни. Пока ты растешь — расту и я. До тебя мне казалось, что я умею организовывать жизнь. Материнство — новый уровень многозадачности: помнить, планировать, предусматривать, учиться, работать и хотя бы иногда оставаться собой. И постоянно думать: все ли я делаю правильно? Наверное, этот вопрос знает каждая мама. Но я поняла: хорошая мама не та, которая всегда знает, как правильно. А та, которая любит достаточно сильно, чтобы продолжать учиться. Материнство неожиданно вернуло меня к маленькой себе. Когда ты падаешь, а я обнимаю и говорю, что можно поплакать и я всегда рядом, где-то внутри эти слова слышит другая маленькая девочка. Когда принимаю твои чувства, целую и говорю, что люблю просто так — будто возвращаю немного этой нежности и себе. Наверное, дети иногда лечат в нас то, о чем даже не знают. И есть еще одна правда: ты растешь во время войны. Я так хотела бы, чтобы в твоем детстве не было слов "тревога", "укрытие", "взрыв". Быть мамой во время войны страшно и с рождением ребенка твое сердце будто начинает жить вне тела. Но именно ты и держишь меня. После самых тяжелых ночей ты просыпаешься взъерошенная, теплая, смешная и говоришь "мама". И все снова становится лучше», — поделилась Виктория.

Модель с юмором добавила, что ее дочь — Лев, рожденный в год Дракона, поэтому ей уже приходится осваивать навыки кризисной дипломатии.

«А еще ты Лев, рожденный в год Дракона. Похоже, скоро буду иметь третье образование по дипломатии и кризисным переговорам. Но я обожаю твой характер и то, как в маленьком теле рождается большая личность! Больше всего хочу не мешать тебе стать собой. Дать столько любви, чтобы ты никогда не искала доказательств своей ценности в чужих глазах. Чтобы знала: домой можно прийти любой. Сильной и уязвимой. Победительницей и той, у которой сегодня ничего не получилось. Я буду любить тебя во всех твоих версиях. Когда-то ты не будешь помнить, как засыпала у меня на руках или вкладывала свою ладошку в мою. А я буду помнить. Тебе только два, а я уже скучаю по каждой твоей версии, которой ты больше никогда не будешь. С двумя годами, моя девочка! Спасибо, что выбрала меня своей мамой. Расти счастливой. А всему остальному мы научимся вместе», — написала Апанасенко.

Виктория Апанасенко с дочерью instagram.com/crystal.viktoria

Виктория Апанасенко с дочерью instagram.com/crystal.viktoria

Виктория Апанасенко с дочерью instagram.com/crystal.viktoria

Виктория Апанасенко с дочерью instagram.com/crystal.viktoria

Виктория Апанасенко с дочерью instagram.com/crystal.viktoria