Избранник актрисы боролся с боковым амиотрофическим склерозом

Автор: Коваленко Наталья

Оплакивала его еще при жизни: Сандра Буллок впервые рассказала о потере любимого

Голливудская актриса Сандра Буллок впервые прокомментировала смерть своего гражданского мужа, фотографа Брайана Рэндалла. Избранник 62-летней звезды умер в возрасте 57 лет в августе 2023 года после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

В подкасте SmartLess Сандра призналась, как тяжело ей было переживать эту трагедию в полной тайне. Актриса отметила, что следовала просьбе любимого не разглашать его диагноз, хотя это далось ей очень непросто.

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«Мне не разрешали об этом говорить. Это было его просьбой, и я старалась — я его почтила», — поделилась Буллок, добавив, что это испытание во время пандемии коронавируса создало для нее ощущение глубокой изоляции.

Знаменитость призналась, что начала оплакивать любимого за несколько лет до его физической смерти.

«Я начала оплакивать Брайана за четыре года до его смерти. Он болел половину наших отношений. Мой человек ушел намного раньше, чем ушло его тело. Не думаю, что я по-настоящему осознала это до его смерти, потому что ты просто бежишь по этой беговой дорожке, понимаете?», — пояснила Буллок.

Долгое время о болезни знала лишь сестра актрисы, но впоследствии Сандра доверилась ближайшим подругам — Дженнифер Энистон и Аманде Анка.

Главным приоритетом для Буллок оставалась психологическая безопасность их троих детей. Актриса и Рэндалл вместе воспитывали ее приемных сына Луиса и дочь Лейлу, а также дочь Брайана от предыдущих отношений — Скайлар.

Рэндалл познакомился с Буллок в 2015 году. В том же году они впервые появились вместе на публике как пара на свадьбе Энистон и Джастина Теру.