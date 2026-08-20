Кулинарный апокалипсис: 3 знака зодиака, которым лучше заказать доставку

Автор: Сайко Леся

Некоторые люди рождаются с кулинарным талантом, а другие способны сжечь даже воду для чая. Астрология утверждает, что звездная конфигурация в момент рождения влияет не только на наш характер, но и на то, как мы ведем себя у кухонной плиты.

Пока одни знаки вдохновенно импровизируют с соусами, представители следующих трех знаков зодиака чаще всего превращают готовку в стихийное бедствие.

Овен:

Главная проблема Овнов у плиты — тотальное отсутствие терпения. Они хотят получить готовое блюдо прямо сейчас, поэтому рецепты для них — лишь досадная формальность.

Почему не получается: Овцы постоянно включают огонь на максимум, чтобы «быстрее сварилось», и в итоге получают обугленный снаружи и сырой внутри шедевр.

Овцы постоянно включают огонь на максимум, чтобы «быстрее сварилось», и в итоге получают обугленный снаружи и сырой внутри шедевр. Фирменный стиль: Забыть про таймер, отвлечься на телефон и вспомнить про еду, только когда включится пожарная сигнализация.

Забыть про таймер, отвлечься на телефон и вспомнить про еду, только когда включится пожарная сигнализация. Коронное блюдо: Сгоревшая яичница с оптимизмом.

Близнецы:

Близнецы обожают загораться новыми идеями. Они могут вдохновиться сложным рецептом из социальных сетей, купить редкие ингредиенты, но потерять весь интерес ровно на середине процесса.

Почему не получается: Способность Близнецов делать десять дел одновременно сыграет с ними злую шутку на кухне. Пока закипает соус, они успеют ответить на пять сообщений, убраться в комнате и забыть, что вообще что-то готовили.

Способность Близнецов делать десять дел одновременно сыграет с ними злую шутку на кухне. Пока закипает соус, они успеют ответить на пять сообщений, убраться в комнате и забыть, что вообще что-то готовили. Фирменный стиль: Путать соль с сахаром и добавлять специи по принципу «о, какая красивая баночка!».

Путать соль с сахаром и добавлять специи по принципу «о, какая красивая баночка!». Коронное блюдо: Неопределенный суп из всего, что нашлось в холодильнике.

Водолей:

Водолеи искренне не понимают, зачем следовать банальным правилам, если можно изобрести что-то новое. Кулинария для них — это лаборатория, но без соблюдения техники безопасности.

Почему не получается: Водолеи часто сочетают абсолютно несочетаемые продукты. Вставить клубнику в борщ или полить макароны сгущенкой просто «для эксперимента» — абсолютно в их духе.

Водолеи часто сочетают абсолютно несочетаемые продукты. Вставить клубнику в борщ или полить макароны сгущенкой просто «для эксперимента» — абсолютно в их духе. Фирменный стиль: Полный игнорирование пропорций и твердая уверенность в том, что результат задумывался именно таким.

Полный игнорирование пропорций и твердая уверенность в том, что результат задумывался именно таким. Коронное блюдо: Авангардная паста с селедкой и шоколадным соусом.

Важно помнить: Звезды задают лишь склонности, а не приговор. Любой знак зодиака может научиться готовить вкусно, если запасется терпением, хорошим таймером и доставит доставку еды на всякий случай.