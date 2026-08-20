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Тышкевич рассекретила, сколько килограммов набрала за 7 месяцев беременности

Актриса впервые станет мамой через 10 недель

Автор: Коваленко Наталья
Тышкевич рассекретила, сколько килограммов набрала за 7 месяцев беременности
Тышкевич рассекретила, сколько килограммов набрала за 7 месяцев беременности instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич поделилась в инстаграме новыми подробностями течения своей первой беременности. Поводом для откровенности стал вопрос от одной из подписчиц, которая написала: «Сколько вы уже набрали веса? Такая пухляшка. Но это Вам только к лицу».

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Екатерина не стала скрывать изменение параметров. На сроке 7,5 месяцев вес актрисы составляет 81 килограмм. Она отметила, что от стартовой отметки в 67,5 килограмма она набрала +13,5 килограмма, а до предварительной даты родов остается примерно 10 недель.

Свой ответ Тышкевич дополнила снимком, где демонстрировала уже достаточно большой животик в белом кружевном платье на фоне природы и заката.

Беременная Тышкевич озвучила свой новый вес instagram.com/kateryna__tyshkevych
Беременная Тышкевич озвучила свой новый вес instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Теги:
шоу-бизнес, Екатерина Тышкевич, беременность звезд

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