Осенний чек-лист садовода: как правильно подготовить участок к зиме

Автор: Сайко Леся

Осенняя подготовка сада — ключ к здоровому и пышному цветению весной. Грамотный уход в сентябре и октябре помогает растениям пережить зимние морозы, защищает почву от истощения и сокращает количество вредителей на следующий сезон.

1. Обрезка и санитарная обработка

Санитарная обрезка: Удалите все сухие, больные и поврежденные ветви у плодовых деревьев и кустарников.

Удалите все сухие, больные и поврежденные ветви у плодовых деревьев и кустарников. Формирование кроны: Оставьте серьезную формирующую обрезку до ранней весны, чтобы не провоцировать осенний рост молодых побегов.

Оставьте серьезную формирующую обрезку до ранней весны, чтобы не провоцировать осенний рост молодых побегов. Удаление отплодоносивших веток: У малины и смородины вырежьте старые ветви под корень.

2. Уборка и защита почвы

Сбор падалицы и листвы: Не оставляйте гниющие плоды и больные листья под деревьями — это главный источник грибковых инфекций.

Не оставляйте гниющие плоды и больные листья под деревьями — это главный источник грибковых инфекций. Перекопка или рыхление: Приствольные круги аккуратно прорыхлите, чтобы нарушить зимовку личинок вредителей.

Приствольные круги аккуратно прорыхлите, чтобы нарушить зимовку личинок вредителей. Мульчирование: Покройте почву вокруг многолетников, кустов и деревьев слоем торфа, опилок или компоста (5–7 см) для защиты корней от промерзания.

3. Подкормка и влагозарядный полив

Отказ от азота: Исключите азотные удобрения, стимулирующие рост зелени.

Исключите азотные удобрения, стимулирующие рост зелени. Внесение фосфора и калия: Примените монофосфат калия, суперфосфат или древесную золу. Калий укрепляет клеточные стенки, а фосфор способствует развитию корневой системы.

Примените монофосфат калия, суперфосфат или древесную золу. Калий укрепляет клеточные стенки, а фосфор способствует развитию корневой системы. Влагозарядный полив: В конце октября (до замерзания почвы) обильно полейте деревья и кустарники. Влажная земля промерзает медленнее, защищая корни.

4. Защита от болезней, вредителей и грызунов

Искореняющее опрыскивание: После полного листопада обработайте деревья и кустарники 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкостью для уничтожения спор грибков.

После полного листопада обработайте деревья и кустарники 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкостью для уничтожения спор грибков. Побелка штамбов: Забеливайте стволы плодовых деревьев специальной садовой краской или известью с добавлением медного купороса для защиты от солнечных ожогов и морозобоин в феврале–марте.

Забеливайте стволы плодовых деревьев специальной садовой краской или известью с добавлением медного купороса для защиты от солнечных ожогов и морозобоин в феврале–марте. Защита от грызунов: Обвяжите стволы молодых деревьев лапником, специальной сеткой или спандбондом.

5. Подготовка газона и цветника