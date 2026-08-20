Осенний чек-лист садовода: как правильно подготовить участок к зиме
Осенний чек-лист садовода: как правильно подготовить участок к зиме
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Осенняя подготовка сада — ключ к здоровому и пышному цветению весной. Грамотный уход в сентябре и октябре помогает растениям пережить зимние морозы, защищает почву от истощения и сокращает количество вредителей на следующий сезон.
1. Обрезка и санитарная обработка
- Санитарная обрезка: Удалите все сухие, больные и поврежденные ветви у плодовых деревьев и кустарников.
- Формирование кроны: Оставьте серьезную формирующую обрезку до ранней весны, чтобы не провоцировать осенний рост молодых побегов.
- Удаление отплодоносивших веток: У малины и смородины вырежьте старые ветви под корень.
2. Уборка и защита почвы
- Сбор падалицы и листвы: Не оставляйте гниющие плоды и больные листья под деревьями — это главный источник грибковых инфекций.
- Перекопка или рыхление: Приствольные круги аккуратно прорыхлите, чтобы нарушить зимовку личинок вредителей.
- Мульчирование: Покройте почву вокруг многолетников, кустов и деревьев слоем торфа, опилок или компоста (5–7 см) для защиты корней от промерзания.
3. Подкормка и влагозарядный полив
- Отказ от азота: Исключите азотные удобрения, стимулирующие рост зелени.
- Внесение фосфора и калия: Примените монофосфат калия, суперфосфат или древесную золу. Калий укрепляет клеточные стенки, а фосфор способствует развитию корневой системы.
- Влагозарядный полив: В конце октября (до замерзания почвы) обильно полейте деревья и кустарники. Влажная земля промерзает медленнее, защищая корни.
4. Защита от болезней, вредителей и грызунов
- Искореняющее опрыскивание: После полного листопада обработайте деревья и кустарники 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкостью для уничтожения спор грибков.
- Побелка штамбов: Забеливайте стволы плодовых деревьев специальной садовой краской или известью с добавлением медного купороса для защиты от солнечных ожогов и морозобоин в феврале–марте.
- Защита от грызунов: Обвяжите стволы молодых деревьев лапником, специальной сеткой или спандбондом.
5. Подготовка газона и цветника
- Посадка луковичных: Сентябрь и начало октября — идеальное время для посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов и гиацинтов.
- Срезка многолетников: Обрежьте надземную часть пионов, хост, астр и флоксов, оставив пеньки 3–5 см.
- Завершающий покос газона: В последний раз стригите газон за 2–3 недели до устойчивых заморозков, оставляя высоту травы около 6–8 см. Проведите аэрацию (прокалывание вилами) для улучшения доступа воздуха к корням.