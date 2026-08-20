Больше не блондинка: Трегубова наделала селфи с новым цветом волос
Актриса поразила кардинальной сменой имиджа
Больше не блондинка: Трегубова наделала селфи с новым цветом волос instagram.com/dasha.tregubova
Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова решила в конце лета обновить имидж. Звезда отказалась от привычного блонда и продемонстрировала подписчикам новый цвет волос.
Читай также: Юрий Ткач поздравил жену с 35-летием и снялся с ней на пляжеСвежим образом 46-летняя Трегубова похвасталась на своей странице в инстаграме. Знаменитость опубликовала селфи, где на съемочной площадке позировала с карамельно-коричневым оттенком.
На снимках Даша примерила платье изумрудного цвета, зеленую блузку с черным кружевным топом и платье в бельевом стиле.
«Ну, привет», — лаконично подписала актриса, добавив эмодзи в виде губ.
Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova
Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova
Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova