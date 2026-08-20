АфишаАфиша
Русский Українська

Больше не блондинка: Трегубова наделала селфи с новым цветом волос

Актриса поразила кардинальной сменой имиджа

Автор: Коваленко Наталья
Больше не блондинка: Трегубова наделала селфи с новым цветом волос
Больше не блондинка: Трегубова наделала селфи с новым цветом волос instagram.com/dasha.tregubova

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова решила в конце лета обновить имидж. Звезда отказалась от привычного блонда и продемонстрировала подписчикам новый цвет волос.

Читай также: Юрий Ткач поздравил жену с 35-летием и снялся с ней на пляже

Свежим образом 46-летняя Трегубова похвасталась на своей странице в инстаграме. Знаменитость опубликовала селфи, где на съемочной площадке позировала с карамельно-коричневым оттенком.

На снимках Даша примерила платье изумрудного цвета, зеленую блузку с черным кружевным топом и платье в бельевом стиле.

«Ну, привет», — лаконично подписала актриса, добавив эмодзи в виде губ.

Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova
Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova
Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova

Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova
Даша Трегубова сменила цвет волос instagram.com/dasha.tregubova

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, смена имиджа, Даша Трегубова, Дарья Трегубова

Статьи по теме

Оплакивала его еще при жизни: Сандра Буллок впервые рассказала о потере любимого
Оплакивала его еще при жизни: Сандра Буллок впервые рассказала о потере любимого
Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату
Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату
Тышкевич рассекретила, сколько килограммов набрала за 7 месяцев беременности
Тышкевич рассекретила, сколько килограммов набрала за 7 месяцев беременности
Юрий Ткач поздравил жену с 35-летием и снялся с ней на пляже
Юрий Ткач поздравил жену с 35-летием и снялся с ней на пляже
Харчишин показал дом, который арендует за десятки тысяч гривен
Харчишин показал дом, который арендует за десятки тысяч гривен
Ричард Гир заговорил на украинском и зачитал стихотворение Юрия Издрика
Ричард Гир заговорил на украинском и зачитал стихотворение Юрия Издрика

Личность дня

Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK