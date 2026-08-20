Ричард Гир заговорил на украинском и зачитал стихотворение Юрия Издрика

Актер записал обращение к украинцам в канун Дня Независимости

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Ричард Гир обратился к украинскому народу накануне Дня Независимости. Звезда фильмов «Красотка» и «Хатико: самый верный друг» зачитал стихотворение известного украинского поэта и выразил свою непоколебимую поддержку стране.

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Съемку Гира в Нью-Йорке организовала общественная организация Ukraine WOW, а партнерской локацией выступил Украинский дом в Нью-Йорке. В ролике Гир поздравил с праздником и назвал себя «братом» всех украинцев.

«Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои наилучшие пожелания. Сегодня хочу прочитать стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Всем людям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат», — сказал Ричард Гир.

Актер зачитал стихотворение Юрия Издрыка «Інший» в переводе на английский язык от Романа Ивашкива и Эрине Моуре. В конце видео Гир поразил зрителей, чувственно произнеся последнюю строчку стихотворения на украинском языке.

Соосновательницы Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей отметили, что подготовка проекта шла длительное время. Забавным моментом стало то, что актер сам случайно проговорился о съемках еще в июне во время интервью латвийскому телевидению, назвав работу над стихотворением украинского поэта своим текущим проектом.

Организаторы подчеркивают, что на пятом году полномасштабного вторжения привлечение таких мировых фигур имеет сверхважное значение для поддержания фокуса внимания мира на Украине.