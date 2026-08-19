Светлицкая подтвердила отношения с Цымбалюком и поехала с ним отдыхать
Елена Светлицкая отреагировала на признание в любви Тараса Цымбалюка, за которым последовала масса поздравлений от близких и друзей.
Елена Светлицкая впервые подтвердила свои близкие отношения с коллегой Тарасом Цымбалюком.
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Долгое время публичные персоны не комментировали слухи о возможном романе. В то же время их поклонники неоднократно замечали между актерами искру и предполагали, что эти отношения могут быть более близкими, чем обычная дружба или профессиональное общение. На днях Цымбалюк решил больше не скрывать свои чувства – опубликовал видео со Светлицкой, на котором они нежно обнимаются и целуются. А еще актер признался женщине в любви.
Для Елены такой шаг спутника был неожиданным. Она рассказала, что поначалу не могла понять, почему получает столько сообщений от друзей, близких и подписчиков. Только зайдя в блог, Светлицкая увидела видео Цымбалюка и поняла причину активности.
Актрисе было приятно ознакомиться с обнародованным обращением. Все, что Тарас показал в ролике и отметил в подписи, мол, взаимно.
После того, как пара фактически рассекретила свои отношения, она отправилась в Одессу. Конец лета влюбленные проводят вместе и публикуют с отдыха общие кадры.
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На фотографиях Светлицкая и Цымбалюк демонстрируют близость и не скрывают, что проводят время вместе с удовольствием.