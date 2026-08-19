Рамина Эсхакзай выходит замуж за военного: подробности помолвки

Избранником ведущей стал Герой Украины

Автор: Коваленко Наталья

Украинская журналистка, ведущая и блогер Рамина Эсхакзай рассказала об изменениях в личной жизни в интервью журналу «Viva!». Бывшая участница «Холостяка» получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного-военнослужащего, имеющего звание Героя Украины. Из соображений безопасности Рамина не называет его имени и не показывает лицо.

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По словам Эсхакзай, помолвка состоялась около месяца назад во время их совместного отпуска. Военный предложил любимой пройтись по побережью после ужина у океана, после чего достал кольцо и спросил, согласится ли она стать его женой.

«Сначала я немного растерялась, а потом мне стало очень смешно, потому что из-за отека мы никак не могли надеть на палец кольцо — любимый сделал мне предложение в безумную жару. Мы ужинали на берегу океана (были там в совместном отпуске), а потом он предложил пройтись. Внезапно достал кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я радовалась, но почему-то даже больше за парня — что он решился. Я чувствовала, что он позовет меня замуж, потому что он уже как-то говорил, что определился и даже спрашивал у меня размер кольца. К тому же он хорошо общается с моей мамой, и я понимала: когда он решит сделать предложение руки и сердца — она, наверное, ему поможет. За несколько дней до этого у нас была годовщина, и я даже ожидала, что это может произойти именно тогда. Словом, догадки были, но что все произойдет именно в тот вечер — не знала. Кстати, кольцо он выбрал для меня сам, на свой вкус», — поделилась эмоциями знаменитость.

Сразу после помолвки Рамина поделилась радостной новостью, отправив видеосообщение маме, сестре, подругам, команде и маме своего жениха.

Ведущая отметила, что они с будущим мужем уже выбрали несколько вероятных дат для свадьбы, однако саму церемонию видят в стиле «сдержанной классики» без лишнего шума.