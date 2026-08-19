Актриса похвасталась отпуском в Европе

Автор: Коваленко Наталья

«Путешествие жизни»: Николь Кидман показала, как отдыхает на яхте в Исландии

Голливудская актриса Николь Кидман поделилась с подписчиками в инстаграме яркими фотографиями из своего семейного путешествия в Исландию. Звезда отправилась в круиз на роскошной яхте Ritz-Carlton Yacht Collection вместе с родными и близкими друзьями.

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На опубликованных в инстаграме кадрах 57-летняя Кидман позировала в сером оверсайз-свитере и джинсах на фоне живописных исландских фьордов и скалистого побережья, а также во время пеших прогулок. На других кадрах Николь наслаждается пейзажами в джакузи прямо на палубе яхты и расслабляется вечером за бокалом игристого в стильном наряде.

«Прекрасная страна, путешествие жизни. Ritz-Carlton Yacht Collection, спасибо за такую доброту к моей семье и гостям. Мы любим тебя, Исландия!!», — подписала снимки знаменитость родом из Австралии.

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман в Исландии instagram.com/nicolekidman