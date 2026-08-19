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Тимберлейк поделился редкими семейными фото с сыновьями и женой

Певец показал летний отдых с семьей

Автор: Коваленко Наталья
Тимберлейк поделился редкими семейными фото с сыновьями и женой
Тимберлейк поделился редкими семейными фото с сыновьями и женой
Getty Images

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк порадовал поклонников редкими кадрами из своей личной жизни. 45-летний музыкант начал подводить итоги лета, опубликовав в инстаграме серию фото с семьей.

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В новом посте Тимберлейк показал, как проводил время с 44-летней женой, актрисой Джессикой Бил, и их общими сыновьями. Звездная пара известна тем, что тщательно оберегает частную жизнь детей и редко показывает их лица в сети.

На одном из снимков 6-летний Финеас прячется за огромным мороженым с десертной вишенкой, на другом — позирует в ковбойской шляпе на родео и играет с папой в гольф на профессиональном поле.

11-летний Сайлас снят рядом с отцом во время посещения интерактивного музея Mercer Labs в Нью-Йорке, а также вместе с братом у панорамного окна отеля.

Тимберлейк добавил к посту нежное фото с Джессикой, а также забавный кадр, где актриса держит только что пойманную рыбу.

«Был на улице», — с юмором подписал подборку Джастин.

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake
Джастин Тимберлейк показал фото з женой и детьми instagram.com/justintimberlake

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Теги:
Джастин Тимберлейк, шоу-бизнес, дети звезд, жены звезд

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