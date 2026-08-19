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Певица Кажанна объявила о помолвке с военным «Азова»

Артистка показала, как любимый сделал ей предложение

Автор: Коваленко Наталья
Певица Кажанна объявила о помолвке с военным «Азова»
Певица Кажанна объявила о помолвке с военным «Азова» instagram.com/kazhanna_

Украинская певица Кажанна выходит замуж. Исполнительница поделилась новостью об обручении на своей странице в инстаграме.

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Артистка опубликовала трогательные кадры с момента предложения. Возлюбленный Кажанны устроил ей романтический сюрприз на крыше. На снимках видно, как парень стал на одно колено и протянул ей кольцо.

«Я сказала да», — коротко прокомментировала фото певица.

Избранником Кажанны стал 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины из бригады «Азов» по имени Даниил (позывной «Тень»).

По информации в сети, пара познакомилась во Львове после одного из концертов певицы. Об их романе публично стало известно зимой.

Кажанна выходит замуж instagram.com/kazhanna_
Кажанна выходит замуж instagram.com/kazhanna_

Кажанна выходит замуж instagram.com/kazhanna_
Кажанна выходит замуж instagram.com/kazhanna_

Кажанна выходит замуж instagram.com/kazhanna_
Кажанна выходит замуж instagram.com/kazhanna_

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Теги:
шоу-бизнес, помолвка, личная жизнь звезд

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