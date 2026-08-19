Бывшая жена Виталия Кличко запостила редкие фото с Хейден Панеттьер

Наталья Егорова показала, как проводила время с актрисой

Автор: Коваленко Наталья

Бывшая жена украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова постила память голливудской актрисы Хейден Панеттьер, которая внезапно умерла 16 августа в возрасте 36 лет. 51-летняя певица и модель была лично знакома с кинозвездой и неоднократно проводила с ней время, когда та встречалась с братом Виталия — Владимиром Кличко.

На своей странице в инстаграме Наталья разместила фото, где они с Хейден вместе позировали на светских мероприятиях в компании друзей. Также в подборку попали кадры с совместного зимнего отдыха и забавные селфи.

В подписи Егорова поделилась воспоминаниями о первой встречи с Панеттьер. Также она назвала актрису одной из самых сильных и храбрых женщин в мире и отметила ее честность и талант. Егорова рассекретила, что общалась с Хейден перед выходом ее мемуаров. Они планировали встретиться в Европе во время одного из туров в поддержку книги.

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«Вчера, когда я получила новости, мое сердце разбилось на тысячу осколков. Моя красивая девочка… Тебе было всего 20, когда мы познакомились. Мне было 36. И я до сих пор помню тот первый раз, когда ты вошла в комнату — вся комната стала ярче. Это была ты. Куда бы ты ни шла, ты приносила с собой свет. Твоя энергия, твой смех, твое невероятное чувство юмора, эта незабываемая улыбка. Ты могла оживить целую комнату одним своим присутствием. Но под всей этой сияющей, радостной энергией у тебя была глубина, которая меня всегда поражала. Даже в 20 лет у тебя была мудрость далеко не по годам. Ты понимала людей. Ты чувствовала людей. У тебя было это огромное сердце, которое заботилось так глубоко — о твоей семье, твоих друзьях, природе и животных, и о стольких людях, которым ты помогла на своем пути. А еще был твой экстраординарный талант. Наблюдать за тобой на экране, когда ты делаешь то, для чего была рождена, всегда заставляло меня так гордиться. Ты была одной из самых сильных и храбрых женщин, которых я когда-либо знала. Крошечная и хрупкая снаружи, с сердцем львицы. И Боже, как я любила твою честность. Твой острый язычок. Твою бесстрашность. Ты никогда не притворялась. Ты никогда не говорила людям то, что они хотели услышать. Не имело значения, кто стоял перед тобой . Ты заступалась за людей, которых любила, и ты заступалась за женщин с невероятной яростью, которую я никогда не забуду. Ты всегда была на моей стороне. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. И я продолжаю думать о наших последних разговорах перед выходом твоей книги. Ты говорила мне, что скоро будешь в Европе в туре в поддержку книги и что мы наконец, наконец-то снова увидимся. Я была так счастлива из-за этого. Я искренне верила, что эта книга может принести тебе чувство облегчения и стать началом нового рассвета — новой главы твоей жизни. Я бы хотела, чтобы тебе было дано больше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37. Я надеюсь, где бы ты ни была сейчас, там больше нет боли — только мир, свет и любовь — и что твой любимый брат Дженсен был там, чтобы встретить тебя. Мои глубочайшие соболезнования твоим Родителям, семье, друзьям, поклонникам и всем, чьей жизни ты коснулась. Ты оставила за собой след света, который никогда не угаснет. Покойся с миром, моя красивая девочка», — обратилась к покойной подруге Егорова.

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова и Хейден Панеттьер instagram.com/natalia_yegorova