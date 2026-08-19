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«За минуту до»: Маремуха чудом избежала аварии и показала последствия ДТП для других авто

Блогерша чуть не попала в аварию во время дождя и обратилась к водителям

Автор: Коваленко Наталья
«За минуту до»: Маремуха чудом избежала аварии и показала последствия ДТП для других авто
«За минуту до»: Маремуха чудом избежала аварии и показала последствия ДТП для других авто instagram.com/vicky_mare

Украинская актриса, модель и блогер Виктория Маремуха едва не попала в аварию во время поездки с отцом. ДТП с другими авто произошло на мокрой трассе буквально за минуту до того, как по этому участку дороги должна была проехать звезда. Снимком с места событий она поделилась в инстаграм-сториз.

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По словам Виктории, увиденное ее сильно напугало, ведь все произошло непосредственно на ее глазах. На опубликованном кадре видно, что посреди проезжей части после столкновения остановились поврежденные машины.

Несмотря на испуг, звезда сериала «Киев днем и ночью» и шоу «Супермодель по-украински» актриса вместе с отцом сразу остановила собственное авто и бросилась на помощь другим водителям, чтобы при необходимости оказать первую доврачебную помощь. К счастью, никто не получил серьезных травм.

«Просто за минуту до нас, было страшно. Но я сразу остановилась на аварийке, и мы с папой сразу побежали с аптечкой успеть оказать первую доврачебную, слава Богу, не пригодилась. Будьте осторожны когда идете на обгон, не летите, особенно в дождь», — обратилась к подписчикам Маремуха.

Виктория Маремуха едва не попала в ДТП instagram.com/vicky_mare
Виктория Маремуха едва не попала в ДТП instagram.com/vicky_mare

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Теги:
шоу-бизнес, ДТП, маремуха

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