Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином

Актриса рассказала, поддерживает ли связь с бывшими избранниками

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Екатерина Кузнецова во время общения с подписчиками в инстаграм-сториз ответила на вопрос о личной жизни. Один из фолловеров поинтересовался у знаменитости, поддерживает ли она связь с бывшим мужем после развода.

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Екатерина опубликовала свое фото в стильном образе, а в подписи к нему заверила, что осталась с Евгением Прониным в хороших отношениях. Актриса также с юмором добавила, что ей в целом очень везет с бывшими избранниками.

«Да! Мы в хороших отношениях. У меня классные бывшие», — лаконично ответила Екатерина.

Напомним, что Кузнецова в течение семи лет встречалась с российским актером. Они официально поженились в 2014 году, однако брак просуществовал менее года. После этого звезда восемь лет была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным, но рассталась с ним в 2025-м.