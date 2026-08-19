Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином
Актриса рассказала, поддерживает ли связь с бывшими избранниками
Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином instagram.com/katykino
Украинская актриса Екатерина Кузнецова во время общения с подписчиками в инстаграм-сториз ответила на вопрос о личной жизни. Один из фолловеров поинтересовался у знаменитости, поддерживает ли она связь с бывшим мужем после развода.
Читай также: «Я счастливчик»: Мика Ньютон рассказала об обследовании после обнаруженного новообразованияЕкатерина опубликовала свое фото в стильном образе, а в подписи к нему заверила, что осталась с Евгением Прониным в хороших отношениях. Актриса также с юмором добавила, что ей в целом очень везет с бывшими избранниками.
«Да! Мы в хороших отношениях. У меня классные бывшие», — лаконично ответила Екатерина.
Напомним, что Кузнецова в течение семи лет встречалась с российским актером. Они официально поженились в 2014 году, однако брак просуществовал менее года. После этого звезда восемь лет была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным, но рассталась с ним в 2025-м.
Екатерина Кузнецова об отношениях с бывшими instagram.com/katykino