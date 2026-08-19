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«Я счастливчик»: Мика Ньютон рассказала об обследовании после обнаруженного новообразования

Певице, которая ранее победила рак, сделали биопсию

Автор: Коваленко Наталья
«Я счастливчик»: Мика Ньютон рассказала об обследовании после обнаруженного новообразования
Мика Ньютон рассказала об обследовании после обнаруженного новообразования instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон поделилась с подписчиками в инстаграме новостью о своем состоянии здоровья. Отвечая на вопросы поклонников в сториз, артистка призналась, что после недавнего визита в Киев была вынуждена срочно обратиться к врачам в Лос-Анджелесе.

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По словам исполнительницы, в целом анализы были хорошие, однако медики обнаружили у нее новообразование в груди. Звезду сцены отправили на биопсию. Ньютон призналась, что период ожидания результатов вызвал у нее огромный стресс.

К счастью, биопсия не подтвердила онкологию. Облегчение от позитивных новостей позволило звезде сразу же вернуться к концертной деятельности. Напомним, что в 2019 году она уже проходила сложное лечение и длительный курс химиотерапии из-за рака яичников.

«Анализы как раз у меня хорошие, но нашли новообразование в груди. После съемок интервью я вернулась в ЛА и сразу пошла к врачу, и ситуация стала хуже, поэтому меня отправили на биопсию! Сказать, что я стрессанула , это ничего не сказать... Тяжело ментально было ждать результат, но я счастливица и все хорошо! Это не рак, поэтому я вернулась назад с концертами!», — поделилась Мика.

Мика Ньютон рассказала о новообразовании instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон рассказала о новообразовании instagram.com/mikanewton

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Теги:
шоу-бизнес, Мика Ньютон

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