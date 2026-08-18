Lida Lee показала летний отдых в купальнике, который расстегнула

Лидия Скорубская ознакомила публику со своими жаркими водными процедурами.

Lida Lee – 31-летняя певица, которую на самом деле зовут Лидия Скорубская – продолжает делиться с поклонниками яркими кадрами летнего отдыха.

Артистка опубликовала серию фотографий, для которых выбрала черный и зеленый велюровые купальники. Для снимков она позировала у бассейна, на лежаке и непосредственно в воде.

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Исполнительница дополнила пляжные образы солнцезащитными очками. Lida Lee продемонстрировала стройную фигуру. На одном из снимков у нее расстегнута верхняя часть бикини.

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

instagram lidalee_official

Публикацию артистка назвала "летним настроением", о чем говорит надпись на кадре в галерее. Ну а в подписи до поста она была еще более лаконична – просто оставила два смайла.

Этим летом певица уже успела показать немало кадров с пляжного отдыха в Доминиканской Республике. Там она позировала в ярких купальниках, а также делилась более смелыми летними образами.

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В своем блоге Lida Lee регулярно демонстрирует разнообразные эффектные наряды и экспериментирует со стилем.

Личная жизнь артистки тоже привлекает внимание поклонников. Она находится в отношениях с телеведущим Даниелем Салемом. Пара иногда публикует совместные романтические фотографии в соцсети.