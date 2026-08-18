АфишаАфиша
Русский Українська

«Невыносимая боль»: звезда «Безумной свадьбы» получил травму во время театрального спектакля

Арам Арзуманян рассказал об инциденте на сцене

Автор: Коваленко Наталья
«Невыносимая боль»: звезда «Безумной свадьбы» получил травму во время театрального спектакля
«Невыносимая боль»: звезда «Безумной свадьбы» получил травму во время театрального спектакля instagram.com/aram_dad

Украинский актер театра и кино Арам Арзуманян получил серьезную травму во время театрального спектакля. Об этом сообщила его коллега, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, опубликовав кадры из гримерки после инцидента.

Читай также: Витовская раскрыла настоящую позицию коллеги по сериалу «Леся+Рома» Лаленкова

В своем инстаграме 38-летняя звезда трилогии «Скаженое весілля» появился с туго забинтованным коленом и признался, что едва сдерживает острую боль.

Арзуманян предполагает, что получил сильное растяжение связок ноги, так как синяков, характерных для разрыва, на тот момент еще не появилось. Сразу после спектакля актер отправился на МРТ для установления окончательного диагноза.

«Я чувствую невыносимую боль. Думаю, не сломал, а если бы порвал связки, то все уже посинело бы. Похоже на сильное растяжение. Сейчас еду на МРТ», — поделился он.

Интересно, что это уже не первый подобный инцидент в карьере Арзуманяна. В прошлом году во время исполнения финального номера спектакля «Ladies’ Night» в Харькове актер упал в оркестровую яму и получил травму головы, однако после помощи медиков быстро вернулся к гастролям.

Арам Арзуманян травмировался на сцене instagram.com/bulitka
Арам Арзуманян травмировался на сцене instagram.com/bulitka

Читайте нас в Google.News
Теги:
Скажене весілля, шоу-бизнес, травмы звезд

Статьи по теме

Lida Lee показала летний отдых в купальнике, который расстегнула
Lida Lee показала летний отдых в купальнике, который расстегнула
Сумская с мужем не спят вместе, и это способствует их браку – Борисюк
Сумская с мужем не спят вместе, и это способствует их браку – Борисюк
Неплях прошлась во Франции в платье-газете, как из Секса в большом городе
Неплях прошлась во Франции в платье-газете, как из Секса в большом городе
Мурик из Green Grey сообщил о раке у жены и открыл сбор на срочное лечение
Мурик из Green Grey сообщил о раке у жены и открыл сбор на срочное лечение
Оля Полякова готовит судебный иск против Янины Соколовой: в чем причина
Оля Полякова готовит судебный иск против Янины Соколовой: в чем причина
Витовская раскрыла настоящую позицию коллеги по сериалу «Леся+Рома» Лаленкова
Витовская раскрыла настоящую позицию коллеги по сериалу «Леся+Рома» Лаленкова

Личность дня

Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK