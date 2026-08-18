«Невыносимая боль»: звезда «Безумной свадьбы» получил травму во время театрального спектакля

Арам Арзуманян рассказал об инциденте на сцене

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер театра и кино Арам Арзуманян получил серьезную травму во время театрального спектакля. Об этом сообщила его коллега, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, опубликовав кадры из гримерки после инцидента.

Читай также: Витовская раскрыла настоящую позицию коллеги по сериалу «Леся+Рома» Лаленкова

В своем инстаграме 38-летняя звезда трилогии «Скаженое весілля» появился с туго забинтованным коленом и признался, что едва сдерживает острую боль.

Арзуманян предполагает, что получил сильное растяжение связок ноги, так как синяков, характерных для разрыва, на тот момент еще не появилось. Сразу после спектакля актер отправился на МРТ для установления окончательного диагноза.

«Я чувствую невыносимую боль. Думаю, не сломал, а если бы порвал связки, то все уже посинело бы. Похоже на сильное растяжение. Сейчас еду на МРТ», — поделился он.

Интересно, что это уже не первый подобный инцидент в карьере Арзуманяна. В прошлом году во время исполнения финального номера спектакля «Ladies’ Night» в Харькове актер упал в оркестровую яму и получил травму головы, однако после помощи медиков быстро вернулся к гастролям.