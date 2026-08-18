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Саливанчук впервые засветила своего нового спутника на совместном фото

Автор: Дмитрий Сыч
Саливанчук впервые засветила своего нового спутника на совместном фото
Именинница назвала 41-летие своим лучшим днем рожденияфИменинница назвала 41-летие своим лучшим днем рождения
instagram salivanchuk.anna

Анна Саливанчук – украинская актриса, звезда "Свингеров" и "Однажды под Полтавой" – заинтриговала поклонников новыми подробностями личной жизни. По случаю своего 41-летия она обнародовала кадры с мужчиной, которого до сих пор не представила публике.

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Видео, выложенное публичной деятельницей, излучает близость. В ролике Саливанчук нежно танцует с загадочным избранником.

Одновременно лицо спутника Анна до сих пор не показывает и не раскрывает его личности.

instagram salivanchuk.anna

Судя по опубликованным кадрам, мужчина сопровождал актрису в течение праздничного дня. Сначала она позировала среди цветов и воздушных шаров, а впоследствии вместе с таинственным поклонником устроила романтический ужин.

В надписи на изображении именинница окрестила то ли любимого, то ли чувство рядом с ним "магнием, который так нужен".

Виновница торжества поблагодарила всех, кто поздравил ее по случаю дня рождения. По словам актрисы, этот день стал для нее лучшим днем рождения.

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Когда именно у Анны Саливанчук начались новые отношения, неизвестно. В 2023 году актриса рассталась с бывшим народным депутатом Александром Божковым. У супругов двое сыновей – Глеб и Никита. После разрыва Саливанчук говорила о желании встретить надежного мужчину, который сможет принять ее сильный характер.

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Теги:
фото, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, Анна Саливанчук, личная жизнь звезд

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