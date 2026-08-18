Григория и Кристину Решетников обокрали за границей: что забрали воры

Супруги стали жертвами воров в аэропорту во время перелета в Варшаву

Автор: Коваленко Наталья

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина попали в неприятную ситуацию после возвращения из поездки в Грузию. Во время авиаперелета из Тбилиси в Варшаву неизвестные повредили их багаж и похитили личные вещи.

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Кристина в инстаграм-сториз рассказала, что после прилета в Польшу им пришлось долго ждать свой багаж. Получив чемодан, семья сразу поняла, что его вскрыли.

На чемодане были полностью сорваны замки и кодовая защита, а все вещи внутри оказались перевернутыми и разбросанными. Воры забрали новые любимые духи Григория и нижнее белье Кристины.

Кристина отнеслась к ситуации с иронией, пожелав ворам «счастья от новых духов и белья», а также сообщила, что уже обратилась с жалобой в авиакомпанию.

Звездные супруги признались, что за годы путешествий по Европе сталкиваются с подобным инцидентом впервые.

«Пока были в пути, нас обворовали.... Мы летели из Грузии в Варшаву. По прилету в Польшу долго ждали чемодан и, когда получили, я сразу заметила, что все замки и коды сорваны, вещи перевернуты, все высыпано и разбросано. В итоге поняли, что у Гриши украли новые духи (любимые его), а у меня белье (вот надо кому-то мои трусы, извиняюсь). Словом, такое с нами впервые в аэропортах, потому что привыкли, что в Европе даже не нужно чемодан обматывать — все безопасно, а тут такое... Ну, как говорится, на здоровье — надеюсь, кому-то духи и белье это принесет счастье», — пожаловалась жена звезды шоу «Холостяк».

Григория и Кристину Решетников обокрали за границей instagram.com/kristina_reshetnik