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Почти в полном составе: экс-участницы «ВИА Гры» запостили совместное фото

Кожевникова и Романова похвастались редкой встречей

Автор: Коваленко Наталья
Почти в полном составе: экс-участницы «ВИА Гры» запостили совместное фото
Почти в полном составе: экс-участницы «ВИА Гры» запостили совместное фото
Getty Images

Известная украинская певица Миша Романова поделилась в инстаграм-сториз редким снимком со своей коллегой по сцене Анастасией Кожевниковой.

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На свежем кадре Романова в черном платье в мелкий белый принт игриво приложила ухо к животику Кожевниковой, которая позирует в зеленой футболке и клетчатых шортах.

Сейчас Анастасия беременна первенцем и уже осенью она и ее муж Кирилл станут родителями девочки. Кожевникова перепостила этот милый кадр себе в сториз.

Для полного состава легендарного трио «ВИА Гра» не хватает только одной участницы — Эрики Герцег. Напомним, что Миша Романова и Анастасия Кожевникова были солистками группы в 2013-2018 годах. Герцег оставалась в составе коллектива еще до октября 2020 года.

Миша Романова и Анастасия Кожевникова instagram.com/misharomanova
Миша Романова и Анастасия Кожевникова instagram.com/misharomanova

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Теги:
ВИА Гра, шоу-бизнес, Миша Романова, Анастасия Кожевникова

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