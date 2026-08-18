Деми Мур поздравила старшую дочь с 38-летием трогательным архивным фото

Актриса показала себя в молодости, а именинницу — в детстве

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Деми Мур поделилась с фанами архивным кадром из семейного альбома. Поводом для публикации стал день рождения одной из ее троих дочерей от бывшего мужа Брюса Уиллиса. В понедельник, 17 августа, звезда поздравила своего первенца Румер с 38-летием.

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На фото из прошлого Мур с короткой стрижкой держала на руках маленькую именинницу и нежно прижимала ее к своему лицу. Румер в красной рубашке держала два больших яблока.

«С днем рождения, мой первенец, моя прекрасная Румер. Ты изменила мою жизнь в ту самую минуту, когда появилась на свет, и я бесконечно благодарна за то, что могу быть твоей мамой. Я люблю тебя!», — обратилась к дочери Деми.

Напомним, что у Мур и Уиллиса есть еще две дочери: 35-летняя Скаут и 32-летняя Таллула.