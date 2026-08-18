АфишаАфиша
Русский Українська

Деми Мур поздравила старшую дочь с 38-летием трогательным архивным фото

Актриса показала себя в молодости, а именинницу — в детстве

Автор: Коваленко Наталья
Деми Мур поздравила старшую дочь с 38-летием трогательным архивным фото
Деми Мур поздравила старшую дочь с 38-летием трогательным архивным фото instagram.com/demimoore
Getty Images

Голливудская актриса Деми Мур поделилась с фанами архивным кадром из семейного альбома. Поводом для публикации стал день рождения одной из ее троих дочерей от бывшего мужа Брюса Уиллиса. В понедельник, 17 августа, звезда поздравила своего первенца Румер с 38-летием.

Читай также: Анатолич прокомментировал конфликт между своей женой и Екатериной Остапчук

На фото из прошлого Мур с короткой стрижкой держала на руках маленькую именинницу и нежно прижимала ее к своему лицу. Румер в красной рубашке держала два больших яблока.

«С днем рождения, мой первенец, моя прекрасная Румер. Ты изменила мою жизнь в ту самую минуту, когда появилась на свет, и я бесконечно благодарна за то, что могу быть твоей мамой. Я люблю тебя!», — обратилась к дочери Деми.

Напомним, что у Мур и Уиллиса есть еще две дочери: 35-летняя Скаут и 32-летняя Таллула.

Деми Мур и Румер Уиллис
Деми Мур и Румер Уиллис
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
Деми Мур, шоу-бизнес, дети звезд, Румер Уиллис

Статьи по теме

Почти в полном составе: экс-участницы «ВИА Гры» запостили совместное фото
Почти в полном составе: экс-участницы «ВИА Гры» запостили совместное фото
Анатолич прокомментировал конфликт между своей женой и Екатериной Остапчук
Анатолич прокомментировал конфликт между своей женой и Екатериной Остапчук
Звезда сериала «Джинни и Джорджия» Брианна Хоуи во второй раз стала мамой
Звезда сериала «Джинни и Джорджия» Брианна Хоуи во второй раз стала мамой
Денисенко сменила фамилию и показала новый паспорт
Денисенко сменила фамилию и показала новый паспорт
Принцесса Евгения рассекретила имя новорожденной дочери
Принцесса Евгения рассекретила имя новорожденной дочери
Отец Кузьмы Скрябина не верит в официальную версию гибели сына в ДТП
Отец Кузьмы Скрябина не верит в официальную версию гибели сына в ДТП

Личность дня

Лучшие песни Кузьмы Скрябина – плейлист ко дню рождения артиста

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK