Анатолич прокомментировал конфликт между своей женой и Екатериной Остапчук

Ведущий рассказал, кто на самом деле заблокировал его со страницы Остапчука

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский шоумен Анатолий Анатолич сделал новое заявление по поводу разрыва дружеских отношений с семьей ведущего Владимира Остапчука.

В разговоре с журналисткой программы «Тур зірками» на Люкс ФМ Натальей Тур Анатолич объяснил свою позицию относительно публичного конфликта своей жены Юлы и жены Остапчука Екатерины.

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Громкий спор вспыхнул после того, как Анатолич признался, что Остапчук его заблокировал в соцсетях. Екатерина Остапчук в ответ обвинила бывших друзей в лицемерии, а жена Анатолича резко ответила, назвав Екатерину «прицепом» Владимира.

В новом комментарии Анатолий заявил, что инициатива блокировки исходила не от самого Владимира, а от его жены. По словам ведущего, у него вообще никогда не было ссор с Остапчуком.

Шоумен иронично добавил, что о причинах обиды Остапчуков журналистам лучше расспросить у самих супругов, если они вернутся в Украину.

«Меня заблокировал не Владимир, а его жена. Я думаю, что у нее есть просто доступ к его странице. У меня вообще к Владимиру нет вопросов. Мы с ним классно общались. Мы с ним никогда не ссорились. Да и с Катей мы не ссорились. У нее там свое кино, свое видение мира, свое мировоззрение. Я не буду ее ни в чем убеждать. Это не я блокировал Владимира и не я прекращал с ним общение. А если увидите Екатерину или Владимира, вдруг они вернутся в Украину, можете у них спросить», — сказал Анатолич.