Виктор Кузьменко сделал заявление спустя 11 лет после трагедии

Автор: Коваленко Наталья

Отец Кузьмы Скрябина не верит в официальную версию гибели сына в ДТП youtube.com/@SlavaDomin, facebook.com/skryabinofficial

В день рождения легендарного украинского артиста Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) его отец Виктор Кузьменко дал откровенное интервью ведущему Славе Демину.

Отец лидера группы «Скрябин» признался, что до сих пор не считает обстоятельства смерти сына полностью выясненными и допускает, что роковая авария могла быть неслучайной.

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Виктор поддержал позицию своей покойной жены Ольги, которая при жизни неоднократно заявляла о сомнениях относительно официальной версии ДТП.

Мужчина отметил, что дело «пустили на самотек», а прямых доказательств следствие так и не предоставило. Оценивая шансы того, была ли авария кем-то организована, Кузьменко назвал вероятность «50 на 50».

«Ну, тут дело очень темное и какого-то такого нормального расследования не было. Все было как-то так пущено на самотек. Я согласен с Ольгой Михайловной, что таких прямых доказательств не было, а держаться каких-то своих мыслей, других, как-то не хотелось. Если по-честному, 50 на 50», — поделился мнением Кузьменко.

Отец Андрея рассказал, что семья сознательно решила не настаивать на возобновлении расследования из-за опасений за безопасность невестки и внучки.

«Андрейки не стало, а в Киеве живет Светлана и его дочка Барбара. И если бы мы хотели узнать правду или где-то поставили этот вопрос очень твердо, мы боялись за их жизнь в Киеве, за Светлану и за внучку», — объяснил Виктор.

Мужчина также прокомментировал давние выступления сына в поддержку «Party of Regions» (Партии регионов), объяснив, что это было вынужденное условие работы на телеканале «Интер», чтобы обеспечить семью.

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в результате столкновения его внедорожника Toyota Sequoia с молоковозом возле села Лозоватка на Днепропетровщине. В 2020 году ему посмертно было присвоено звание Героя Украины.