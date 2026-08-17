Светлицкая в облегающих шортах показалась за игрой в падл
Елена Светлицкая овладевала спортом под открытым небом.
Елена Светлицкая продемонстрировала приверженность активному отдыху. 34-летняя актриса ознакомила почитателей с кадрами своей тренировки. Она выбрала падл.
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Елена объединила игру со съемкой, результатом которой поделилась в инстаграме. Для занятий она выбрала плностью черный спортивный наряд, включавший топ и короткие шорты с полуюбкой.
Светлицкая позировала прямо на корте с ракеткой в руках. Во время съемки актриса продемонстрировала свою стройную фигуру.
Особое внимание подписчиков могла привлечь новая прическа физкультурницы.
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17 августа в центре внимания оказалась и личная жизнь Светлицкой: ее коллега Тарас Цымбалюк публично заявил о своих чувствах к коллеге. Актриса воспитывает двух дочерей – Веру и Марию.