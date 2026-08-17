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Светлицкая в облегающих шортах показалась за игрой в падл

Елена Светлицкая овладевала спортом под открытым небом.

Автор: Дмитрий Сыч
Светлицкая в облегающих шортах показалась за игрой в падл
Светлицкая воспитывает двух дочерей
instagram olena_svitlytska

Елена Светлицкая продемонстрировала приверженность активному отдыху. 34-летняя актриса ознакомила почитателей с кадрами своей тренировки. Она выбрала падл.

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Елена объединила игру со съемкой, результатом которой поделилась в инстаграме. Для занятий она выбрала плностью черный спортивный наряд, включавший топ и короткие шорты с полуюбкой.

Светлицкая позировала прямо на корте с ракеткой в руках. Во время съемки актриса продемонстрировала свою стройную фигуру.

Особое внимание подписчиков могла привлечь новая прическа физкультурницы.

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

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17 августа в центре внимания оказалась и личная жизнь Светлицкой: ее коллега Тарас Цымбалюк публично заявил о своих чувствах к коллеге. Актриса воспитывает двух дочерей – Веру и Марию.

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Теги:
фото, спорт, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, Тарас Цымбалюк, личная жизнь звезд, Елена Светлицкая

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