Светлицкая в облегающих шортах показалась за игрой в падл

Елена Светлицкая овладевала спортом под открытым небом.

Елена Светлицкая продемонстрировала приверженность активному отдыху. 34-летняя актриса ознакомила почитателей с кадрами своей тренировки. Она выбрала падл.

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Елена объединила игру со съемкой, результатом которой поделилась в инстаграме. Для занятий она выбрала плностью черный спортивный наряд, включавший топ и короткие шорты с полуюбкой.

Светлицкая позировала прямо на корте с ракеткой в руках. Во время съемки актриса продемонстрировала свою стройную фигуру.

Особое внимание подписчиков могла привлечь новая прическа физкультурницы.

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

instagram olena_svitlytska

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17 августа в центре внимания оказалась и личная жизнь Светлицкой: ее коллега Тарас Цымбалюк публично заявил о своих чувствах к коллеге. Актриса воспитывает двух дочерей – Веру и Марию.