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Холли Берри засыпали похвалой за фото в бикини в 60 лет

Звезда фильма Пароль Рыба-меч снялась в черно-белом купальнике.

Автор: Дмитрий Сыч
Холли Берри засыпали похвалой за фото в бикини в 60 лет
Фигура Холли вызывает у публики зависть и восторг
instagram halleberry

Холли Берри, которая 14 августа отметила 60-летие, привлекла внимание поклонников своим внешним видом.

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Звезда фильма "Женщина-кошка" опубликовала в инстаграме серию фотографий, для которых позировала в бикини. На одном из кадров голливудская актриса показала фигуру крупным планом.

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

Пользователи сети высказались о внешности Берри, оставив ей многочисленные комплименты. Почитатели называли Холли своей мотивацией. Они восхищаются тем, насколько молодо она выглядит в свои годы. Некоторые комментаторы отметили, что хотели бы выглядеть так же в этом возрасте.

Холли Берри остается одной из самых популярных актрис Голливуда. В свои 60 она активно работает и появляется на публике.

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Личная жизнь артистки также в последнее время привлекает внимание. В начале года она обручилась, продемонстрировав поклонникам соответствующее кольцо.

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Теги:
кино, фото, Холли Берри, актриса, бикини, шоу-бизнес, Женщина-кошка, фото в купальнике

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