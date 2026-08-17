Холли Берри засыпали похвалой за фото в бикини в 60 лет

Звезда фильма Пароль Рыба-меч снялась в черно-белом купальнике.

Холли Берри, которая 14 августа отметила 60-летие, привлекла внимание поклонников своим внешним видом.

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Звезда фильма "Женщина-кошка" опубликовала в инстаграме серию фотографий, для которых позировала в бикини. На одном из кадров голливудская актриса показала фигуру крупным планом.

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

Пользователи сети высказались о внешности Берри, оставив ей многочисленные комплименты. Почитатели называли Холли своей мотивацией. Они восхищаются тем, насколько молодо она выглядит в свои годы. Некоторые комментаторы отметили, что хотели бы выглядеть так же в этом возрасте.

Холли Берри остается одной из самых популярных актрис Голливуда. В свои 60 она активно работает и появляется на публике.

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Личная жизнь артистки также в последнее время привлекает внимание. В начале года она обручилась, продемонстрировав поклонникам соответствующее кольцо.