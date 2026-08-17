Автор: Сайко Леся

Вектор на эмиграцию: 4 знака зодиака, которые переедут за границу в ближайшем будущем

Астрологические транзиты ближайших лет несут кардинальные перемены, и для некоторых знаков зодиака они будут связаны со сменой места жительства, переездом за границу или длительными зарубежными поездками. Главные драйверы этих изменений — переход Плутона в знак Водолея, смена оси Лунных узлов и влияние Юпитера.

Стрелец

Для Стрельцов тема смены декораций — естественное состояние, но в ближайшем будущем переезд станет незапланированным и стремительным. Влияние Юпитера открывает возможности для учебы, работы за рубежом или оформления международной визы. Переезд пройдет легко и принесет эмоциональный подъем.

Близнецы

Активность в астрологических домах дальних поездок и коммуникаций заставит Близнецов искать новые горизонты. Главная причина переезда — профессиональный рост, релокация бизнеса или получение выгодного оффера от иностранной компании. Смена обстановки поможет раскрыть потенциал и наладить полезные связи.

Водолей

С окончательным переходом Плутона в ваш знак жизнь начнет меняться по всем фронтам. Водолеи почувствуют сильную потребность в свободе и внутренней трансформации. Переезд в другую страну станет способом начать всё с чистого листа, избавиться от старых ограничений и обрести единомышленников в новом месте.

Рыбы

Для Рыб импульсом к эмиграции или длительному проживанию за границей станут личные отношения, брак с иностранцем или поиск духовного комфорта. Представители этого знака предпочтут переезд в теплые страны у моря или в места с мягким, расслабляющим ритмом жизни.