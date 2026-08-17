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Саливанчук в честь 41-летия устроила фотосессию в корсетном платье с ретро-автомобилем

Актриса поделилась праздничными кадрами

Автор: Коваленко Наталья
Саливанчук в честь 41-летия устроила фотосессию в корсетном платье с ретро-автомобилем
Саливанчук в честь 41-летия устроила фотосессию в корсетном платье с ретро-автомобилем іnstagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась эффектными кадрами по случаю дня рождения. Кинозвезда устроила новую фотосессию и поделилась ею в инстаграме 17 августа во время празднования 41-летия.

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На опубликованных снимках именинница предстала в белом коротком платье с корсетным, глубоким декольте и объемными рукавами и в босоножках на каблуках.

Главными деталями съемки стали ретро-автомобиль черного цвета, огромный букет красных роз и бутылка шампанского. Кадры сделаны на фоне Днепра и городского пейзажа.

В подписи к свежим фото Саливанчук призналась, что сегодня чувствует себя счастливой как никогда, несмотря на все сложные обстоятельства вокруг. Она отметила, что главным источником ее ежедневной энергии и вдохновения является любовь к жизни и ее сыновья.

«Мои 41. Говорят, что счастье любит тишину. Но я скажу вам, что сегодня я счастлива, как никогда. И не только сегодня, а каждый день, несмотря на все обстоятельства. Вы часто спрашиваете, где я беру столько энергии каждый день. Я вам скажу — я обожаю жизнь, и никакие ракеты, шахеды, болезни меня не заставят сдаться. Каждое утро я просыпаюсь с улыбкой, потому что рядом невероятные мои мальчики, обнимают меня и говорят, что я самая лучшая, самая красивая и самая талантливая — а что еще нужно для счастья», — поделилась актриса.

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук празднует 41-летие instagram.com/salivanchuk.anna

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Теги:
фотосессии звезд, шоу-бизнес, Анна Саливанчук, день рождения звезд

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