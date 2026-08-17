Как певица почтила память своего покойного друга и коллеги

Автор: Коваленко Наталья

Могилевская показала архивные фото с Кузьмой Скрябиным в день его 58-летия instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В понедельник, 17 августа, знаменитому украинскому музыканту, шоумену и лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко исполнилось бы 58 лет. Однако исполнителю не суждено было отметить этот и предыдущие десять дней рождения из-за трагического ДТП, произошедшего в феврале 2015 года.

Читай также: Экс-жена Дмитрия Комарова показала мужчину, с которым у нее самые длинные отношения

В эту дату близкая подруга Кузьмы Скрябина, певица Наталья Могилевская, поделилась в инстаграме архивными снимками с ним. Исполнительница опубликовала кадры со съемок культового телепроекта «Шанс».

«Сегодня твой день, друг…», — лаконично подписала Наталья.

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya