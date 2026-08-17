АфишаАфиша
Русский Українська

Могилевская показала архивные фото с Кузьмой Скрябиным в день его 58-летия

Как певица почтила память своего покойного друга и коллеги

Автор: Коваленко Наталья
Могилевская показала архивные фото с Кузьмой Скрябиным в день его 58-летия
Могилевская показала архивные фото с Кузьмой Скрябиным в день его 58-летия instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В понедельник, 17 августа, знаменитому украинскому музыканту, шоумену и лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко исполнилось бы 58 лет. Однако исполнителю не суждено было отметить этот и предыдущие десять дней рождения из-за трагического ДТП, произошедшего в феврале 2015 года.

Читай также: Экс-жена Дмитрия Комарова показала мужчину, с которым у нее самые длинные отношения

В эту дату близкая подруга Кузьмы Скрябина, певица Наталья Могилевская, поделилась в инстаграме архивными снимками с ним. Исполнительница опубликовала кадры со съемок культового телепроекта «Шанс».

«Сегодня твой день, друг…», — лаконично подписала Наталья.

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская показала архивные фото з Кузьмой Скрябиным instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читайте нас в Google.News
Теги:
Скрябин, Кузьма Скрябин, Андрей Кузьменко, Наталья Могилевская, шоу-бизнес, день рождения звезд

Статьи по теме

Светлицкая в облегающих шортах показалась за игрой в падл
Светлицкая в облегающих шортах показалась за игрой в падл
Кэти Перри в кепке и Джастин Трюдо с вантузом устроили танцы в магазине
Кэти Перри в кепке и Джастин Трюдо с вантузом устроили танцы в магазине
Холли Берри засыпали похвалой за фото в бикини в 60 лет
Холли Берри засыпали похвалой за фото в бикини в 60 лет
Саливанчук в честь 41-летия устроила фотосессию в корсетном платье с ретро-автомобилем
Саливанчук в честь 41-летия устроила фотосессию в корсетном платье с ретро-автомобилем
Лучшие песни Кузьмы Скрябина – плейлист ко дню рождения артиста
Лучшие песни Кузьмы Скрябина – плейлист ко дню рождения артиста
Гороскоп на 18 августа 2026 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 августа 2026 года для всех знаков зодиака

Личность дня

Лучшие песни Кузьмы Скрябина – плейлист ко дню рождения артиста

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK